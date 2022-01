Kostenlos VHS-Kursluft schnuppern am internationalen Tag der Bildung

Die Wiener Volkshochschulen bieten am 24. Jänner über 100 Möglichkeiten, sich ein Bild vom bunten Kursprogramm zu machen.

Wien (OTS) - Am 24. Jänner ist der Internationale Tag der Bildung der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur). Dieser erinnert daran, dass sich alle UN-Mitgliedsstaaten in der globalen Nachhaltigkeitsagenda dazu verpflichtet haben, „bis 2030 für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sicherzustellen sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen zu fördern.“ „Die Wiener Volkshochschulen verfolgen seit rund 135 Jahren das Ziel, Bildung für alle möglich zu machen. Denn Bildung ist wesentlich für Chancengerechtigkeit und gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten an gesellschaftlichen und demokratischen Prozessen. Daher wollen wir alle Wiener*innen dazu einladen, sich in unserem Kursangebot umzusehen und etwas zu finden, das sie interessiert, sie beruflich weiterbringt oder einfach nur Freude macht“, so Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen. Über 100 kostenlose Schnupperkurse, Beratungen und Infotermine geben an diesem Tag einen Einblick in das vielfältige Programm der VHS und machen Lust auf Weiterbildung.

Yoga, Nepalesisch, Buchbinden und viel mehr

Am 24. Jänner gibt es für jeden Geschmack etwas: Wer eine Sprache lernen möchte, aber sich noch nicht sicher ist, welche, kann am internationalen Tag der Bildung Sprachberatungen inklusive Einstufung in Chinesisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Tschechisch, Englisch, Nepalesisch und vielen mehr besuchen.

Einen Einblick in die große Angebotsvielfalt der Wiener Volkshochschulen geben z.B. Kursberatungen zu Computer und IT, Buchhaltung, Wirtschaft und Management, Gender und Diversity, Kinderangeboten oder Kursen aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Die neue Seite www.vhs.at/jungebildung gibt einen Überblick über sämtliche Angebote der VHS für Kinder und junge Erwachsene.

Auch Sportliches ist dabei: Schnuppertermine für Tabata Workout, Bodywork, verschiedene Yoga Formen wie Power Yoga, Entspannungs-Yoga und Yoga für Schwangere oder Rückengymnastik geben einen Eindruck vom Kursgeschehen. Wer live dabei sein möchte, kann einfach zwischen 17:00 und 20:00 Uhr bei unserem Live-Stream auf dem YouTube-Kanal der Wiener Volkshochschulen mitturnen.

Wer sich kreativ ausleben möchte, kann Buchbinden, Figuren aus Speckstein meißeln, Gesangscoaching oder Gitarre ausprobieren.

Für neue Perspektiven im Beruf kann ein Studium der nächste Schritt sein. Infotermine zu den Lehrgängen für die Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung zeigen, wie es mit einem VHS-Kurs weitergehen kann.

Auch wissenschaftliche Fragen haben am 24. Jänner Platz: Im neuen Format des VHS Science Programms „Ask a Scientist“ können Teilnehmer*innen dieses Mal der Teilchenphysikerin Viktoria Hinger alle Fragen zu ihrem Fachgebiet stellen, die ihnen schon lange Kopfzerbrechen bereitet haben.

Alle Angebote am internationalen Tag der Bildung gibt es unter www.vhs.at/schnuppertag.

Den Live-Stream können Sie hier verfolgen: https://youtu.be/4ddWXXmGmj0

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Nadja Pospisil

Mediensprecherin

Wiener Volkshochschulen

Tel.: 01/89 174-100 105

Mobil: 0699 189 177 58

E-Mail: nadja.pospisil @ vhs.at

www.vhs.at