FSG-Frauen: Corona-Krisenpolitik muss Frauen in den Fokus rücken

Gratulation an Evelyn Regner zur Wahl zur ersten sozialdemokratischen Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments

Wien (OTS) - „Frauen sind von der Corona-Krise am stärksten betroffen. Dennoch sind gerade sie es, die mit ihrer bezahlten und unbezahlten Arbeit dafür sorgen, dass das Leben weitgehend am Laufen gehalten wird. Die Corona-Krisenpolitik muss daher Frauen endlich in den Fokus rücken – auf nationaler, aber auch auf europäischer Ebene“, fordert Ilse Fetik, Frauenvorsitzende der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) im ÖGB.

Eine Vorkämpferin für ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben von Frauen und für ein Recht auf echte Wahlfreiheit im Berufs- und im Privatleben ist Evelyn Regner. Seit 2009 kämpft sie als sozialdemokratische Gewerkschafterin und Abgeordnete zum Europäischen Parlament für die Gleichstellung der Frauen. „Mit ihrer Wahl zur Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments wurde ihr bisheriges Engagement jetzt einerseits gewürdigt, andererseits ihre Stimme für die arbeitenden Frauen weiter gestärkt“, sagt Fetik und gratuliert Regner zu ihrer neuen Funktion. Regner ist die erste sozialdemokratische Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments.

„Wir brauchen ein radikales Umdenken, wenn es um die bezahlte und unbezahlte Sorgearbeit geht, vor allem was die Kinder- und Altenbetreuung, aber auch die Hausarbeit anbelangt. Ebenso braucht es verbindliche Maßnahmen für mehr Lohntransparenz, für Frauenquoten in Führungspositionen und für mehr Schutz vor Stress und Gewalt“, fordert Fetik. „Mit Evelyn Regner haben wir sozialdemokratischen Gewerkschafterinnen eine Verbündete auf europäischer Ebene, wenn es darum geht, die Gleichstellungspolitik auf europäischer und nationaler Ebene weiter voranzutreiben“, sagt Fetik abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

FSG

Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Tel. 01/534 44-39 080

E-Mail: fsg @ fsg.at

www.fsg.at