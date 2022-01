Gaál/Arapovic: Neues „Rundum-Service“ der Baupolizei koordiniert Beratungen für Bauwerber*innen

Das neue Angebot richtet sich speziell an komplexe Fälle, für deren Lösung das Zusammenwirken verschiedener Fachbereiche der Stadtverwaltung erforderlich ist.

Wien (OTS) - Mit dem neuen „Rundum-Service“ erweitert die Baupolizei ihr Beratungsangebot grundlegend. Eine simultane Abstimmung durch persönliche Gespräche mit Vertreter*innen aller für das jeweilige Bauprojekt erforderlichen Magistratsabteilungen erspart oft mehrfachen Schriftverkehr mit verschiedenen Stellen.

„Wir wollen mit unserem neuen Angebot alle Beteiligten an einen Tisch holen und dadurch den Servicecharakter der Stadt Wien für alle Bauwerber*innen auf ein neues Niveau weiterentwickeln. Durch ein koordiniertes Informationsgespräch mit allen betroffenen Seiten können viele Sachverhalte und Missverständnisse vorab umfassend geklärt werden. Es entsteht dadurch eine beträchtliche Zeitersparnis für alle Beteiligten. Die Stadt Wien zeigt hier wieder einmal, wie eine moderne Verwaltung im Sinne eines respektvollen Miteinanders für alle Wienerinnen und Wiener funktionieren kann.“ zeigte sich die Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaàl erfreut.

"Die Planung von Bauprojekten geschieht immer interdisziplinär. Je komplexer die Projekte sind desto wichtiger ist eine gute Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachplaner* und den für die Genehmigungsverfahren relevanten Fachdienststellen der Stadt. Ich freue mich, dass wir nun die Möglichkeit schaffen, alle offenen Fragen zum Bauprojekt bei einem einzigen, gemeinsamen Termin zu klären – das spart Bauwerber*innen Behördengänge und den Dienststellen viel Schriftverkehr, und es verkürzt die Bearbeitungszeit." so NEOS Wohnbausprecherin Selma Arapovic.

Das neue Beratungsangebot steht allen Bauwerber*innen zur Verfügung. Es wird einmal pro Monat abwechselnd an einen der drei Standorten (10., Favoritenstraße 211; 16., Spetterbrücke 4; 20., Dresdner Straße 82) der Gebietsgruppe der Baupolizei angeboten. Nach Maßgabe der allgemein gültigen Sicherheitsanforderungen auf Grund von COVID-19 werden auch Onlinebesprechungen durchgeführt.

Beratungsgespräch sowohl vor der Baueinreichung als auch während der Planung möglich

Bei schwierigen Problemstellungen können durch gute Beratungsergebnisse bereits im Vorlauf Probleme für das kommende Bewilligungsverfahren ausgeräumt und Verfahren entsprechend verkürzt werden. Das sind vor allem Fälle, die eine Abstimmung zwischen verschiedenen Dienststellen des Magistrates erfordern. Hier setzt das neue "Rundum-Service" der Baupolizei an.

Das Beratungsgespräch zu schwierigen Problemstellungen erfolgt in der Regel im Vorfeld einer Baueinreichung. So können die Einreichenden bei Bedarf noch Änderungen an dem Projekt vornehmen.

„Probleme ergeben sich oft aus den unterschiedlichen Interessen, die von einzelnen Dienststellen wahrgenommen werden. Beispielsweise können sich Konflikte zwischen der notwendigen Zufahrt für die Müllabfuhr oder der Feuerwehr und dem zu erhaltenden Baumbestand auf der Straße vor dem Bauplatz ergeben. Gemeinsam mit den betroffenen Dienststellen kann auf kurzem Weg die beste Lage für eine solche Zufahrt zum neuen Gebäude erhoben werden.“ erläutert der Leiter der Baupolizei Gerhard Cech.

Bei konkreten, während der Planung auftretenden Problemstellungen können andere Dienststellen des Magistrats, das Rechtsreferat oder die Fachgruppen der Baupolizei an der Beratung mitwirken.

Ablauf der Beratung

Die erste Anlaufstelle für die Beratung sind die Gebietsgruppen der Baupolizei. Die gemeinschaftlichen Beratungen durch alle benötigten Magistratsabteilungen erfolgen einmal im Monat zu festgesetzten Zeiten. Die Termine finden jeweils abwechselnd in einer der 3 Gebietsgruppen statt. Die Anmeldungen müssen sich dabei nicht auf das Gebiet der jeweiligen Gebietsgruppe beschränken. Außerdem lädt die Baupolizei auch die Fachabteilungen ein, die in der Anmeldung durch den Bauwerber*in als erforderlich angegeben wurden (z. B. Wien Kanal etc.). Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.

Über den Verlauf des Beratungsgesprächs wird von der Baupolizei ein Protokoll erstellt. Die darin festgehaltenen Ergebnisse werden bei einer späteren Baueinreichung berücksichtigt. Auf Grund möglicher Gesetzesänderungen oder neuen Richtlinien nach erfolgtem Beratungsgespräch kann allerdings kein Rechtsanspruch abgeleitet werden.

Kontakt Gebietsgruppen:

o Gebietsgruppe Ost (zuständig für die Bezirke 1, 2, 8, 9, 20, 21 und 22):

Telefon: +43 4000-37311; 20. Dresdner Straße 82

o Gebietsgruppe Süd (zuständig für die Bezirke 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 und 23):

Telefon: +43 4000-37511; 10., Favoritenstraße 211

o Gebietsgruppe West (zuständig für die Bezirke 12 bis 19):

Telefon: +43 4000-37711; 16., Spetterbrücke 4

