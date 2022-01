Maria Mayrhofer wird Obama Europe Leader 2022

#aufstehn-Gründerin als einzige Österreicherin in Obama-Programm für aufstrebende Führungskräfte

Wien/Chicago (OTS) - #aufstehn-Gründerin und Geschäftsführerin Maria Mayrhofer wurde als eine von 36 europäischen Führungspersönlichkeiten für das Obama Leaders Europe Programm 2022 ausgewählt, wie die Obama Foundation gestern Abend bekannt gab. Das Programm stärkt aufstrebende Führungskräfte in ihren Fähigkeiten, politische, gesellschaftliche und ökologische Veränderungen in ihren Heimatländern und in Europa voranzutreiben.

“Seit 2015 plane ich Kampagnen, die es Menschen ermöglichen, Politik und Gesellschaft mitzugestalten und Entscheidungsträger_innen verantwortlich zu halten. Ich freue mich auf die Chance, mich mit visionären Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt auszutauschen und meine Kompetenzen zu schärfen, um künftig noch mehr zu bewegen”, so Mayrhofer. Zu den Erfolgen ihrer Arbeit bei #aufstehn zählen u.a., dass mit #solidaritystorm 2016 Hass und sexualisierte Gewalt im Netz auf die politische Agenda kamen, 2020 die Senkung der sogenannten “Tamponsteuer” ins Regierungsprogramm aufgenommen wurde oder 2021 der geplante “Razzia- oder Vertuschungsparagraf” entschärft wurde, der Hausdurchsuchungen bei Politiker_innen, wie sie im Herbst stattfanden, unmöglich gemacht hätte.

Obama Leaders Europe wurde 2020 als Programm der Barack und Michelle Obama Foundation gegründet und hat das Ziel, gemeinsame Werte und ethische Führung zu verankern. Das Programm schafft ein Netzwerk von Führungskräften, die auf positive und innovative Weise ihre Communities, den ganzen Kontinent und die ganze Welt verändern (obama.org/leaders).

