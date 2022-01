Serie-A-Runde über 15 Mio. USD: Dermaliq Therapeutics unterzeichnet Finanzierungsrunde für klinische Studien dreier transformativer Arzneimitteltherapien

Wilmington, Delaware (ots/PRNewswire) - - Dermaliq Therapeutics, Inc. ist ein unabhängiges privates Pharmaunternehmen, das aus Novaliq hervorgegangen ist

- Ausgründung zur Wertschöpfung im Bereich der medizinischen Dermatologie durch Einsatz der transformativen Technologie von Novaliq außerhalb der Augenheilkunde

- 3E Bioventures Capital und Beijing Whale Technology Corporation Ltd werden neue Investoren

- Erlöse werden für drei klinische Entwicklungsprogramme der Phase I/IIa in der Dermatologie verwendet

Die Novaliq GmbH, 3E Bioventures Capital und die Beijing Whale Technology Corporation Ltd. haben heute die Gründung von Dermaliq Therapeutics, Inc (Dermaliq), einem neu gegründeten Pharmaunternehmen mit Sitz in Delaware, sowie wie die Unterzeichnung einer Finanzierungsrunde der Serie A über 15 Millionen USD bekannt gegeben. 3E Bioventures Capital, ein führender internationaler Life-Science-Investor, leitete die Runde und wurde dabei von der Beijing Whale Technology Corporation Ltd. unterstützt. Novaliq, der bestehende Anteilseigner von Dermaliq, hat geistiges Eigentum (IP) im Bereich Dermatologie an Dermaliq übertragen und lizenziert.

Hautkrankheiten sind weltweit die vierthäufigste Ursache für nicht tödliche Krankheiten. Das macht die Rolle der Dermatologie im wachsenden Bereich der globalen Gesundheit deutlich. Hauterkrankungen haben erhebliche Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Patienten, ihre psychische Gesundheit und ihr Sozialleben. Obwohl die topische und lokale Abgabe der Wirkstoffe an die erkrankte Haut von den meisten Patienten bevorzugt wird, mangelt es den gegenwärtigen Behandlungsmöglichkeiten oft an zufriedenstellender Hautpenetration und Patienten-Compliance.

Dermaliq entwickelt die nächste Generation an Hautpflegetherapien, um das gezielte Eindringen ins Hautgewebe zu verbessern und unerwünschte Nebenwirkungen bei Millionen von Patienten zu reduzieren. Die einzigartige unternehmenseigene Technologie von Dermaliq, hyliQ™, soll eine kutane Arzneimittelabgabe mit unübertroffener Bioverfügbarkeit ermöglichen. Die Technologie ermöglicht die Entwicklung von hochwertigen, hochwirksamen flüssigen Arzneimitteln mit außergewöhnlichen kosmetischen Eigenschaften.

Die Erlöse werden für die Durchführung von drei klinischen Dermatologieprogrammen der Phase I/IIa verwendet. Ziel ist es, die Sicherheit und Wirksamkeit darzulegen und diese neuartige Kategorie von Hautpflegemitteln auf den Markt zu bringen, um das Leben von Millionen von Patienten zu verbessern:

DLQ01 ist ein flüssiger Arzneimittelkandidat für die topische Behandlung von androgenetischer Alopezie bei Frauen und Männern, der durch spezifische follikuläre Arzneimittelabgabe auf den Prostamid-E2 (PGE2)-Rezeptor in den Haarzwiebeln abzielt.

DLQ02 ist ein neuartiger und flüssiger topischer Calcineurin-Inhibitor zur medikamentösen Therapie von Plaque-Psoriasis, insbesondere in schwer zu behandelnden Bereichen.

DLQ03 ist ein flüssiger Antibiotikum-Wirkstoffkandidat für ein breites Spektrum, der auf die topische Behandlung bakterieller Haut- und Weichteilinfektionen abzielt, einschließlich der Reduzierung antibiotikaresistenter Stämme.

Das Unternehmen hat den Proof-of-Principle, die prinzipielle Durchführbarkeit, für eine verbesserte topische Medikamentenverabreichung mit hyliQ™ in nichtklinischen Modellen für alle drei Anwendungen bewiesen.

„Wir freuen uns sehr, dass 3E Bioventures Capital und die Beijing Whale Technology Corporation Dermaliq als neue Investoren in der Serie-A-Runde unterstützen", erklärte Dr. Frank Löscher, Chief Executive Officer von Dermaliq. „Unsere Ausgliederung aus Novaliq und die erfolgreiche Beschaffung bedeutender Mittel bieten uns die Möglichkeit, ein führendes Spezialpharmaunternehmen aufzubauen und die Anwendung der transformativen Arzneimittelabgabetechnologie von Novaliq auf die Dermatologie auszudehnen."

„3E investiert in weltweit führende Life-Sciences- und biomedizinische Unternehmen und hilft ihnen, mit dem Zugang zu globalisierten Ressourcen und Fähigkeiten zu wachsen", so Karen Liu, Geschäftsführerin von 3E Bioventures Capital. „Dermaliq verwendet eine einzigartige und wissenschaftlich fundierte Technologie, um eine hocheffiziente Wirkstoffabgabe über die Haut zu erreichen. Die Technologie hat sich bereits in der Ophthalmologie bewährt und ist auch für die Dermatologie vielversprechend. Wir freuen uns darauf, weitere Arzneimittelpipelines in China zu erkunden und Synergien in der präklinischen und klinischen Entwicklung mit Dermaliq zu schaffen."

„Whale Technology schätzt die solide wissenschaftliche Grundlage der unternehmenseigenen Technologieplattform hyliQ™ von Dermaliq", erklärte Ming Gao, Gründer und Chief Executive Officer von Whale Technology Co. Ltd. „Das Gründungsteam von Dermaliq kann eine großartige Kombination aus Wissenschaft, klinischer Erfahrung und Kommerzialisierungsstärke vorweisen. Wir sehen großes Potenzial für die Dermaliq-Pipeline auf dem Gebiet der Dermatologie, sobald der klinische und kommerzielle Erfolg von Novaliq in der Augenheilkunde nachgewiesen ist."

„Die Dermatologie ist der logische nächste Schritt zur Nutzung der unternehmenseigenen Technologieplattform von Novaliq außerhalb der Augenheilkunde", betonte Dr. Christian Roesky, Chief Executive Officer von Novaliq. „Die Ausgründung in ein unabhängiges Unternehmen ermöglicht es Dermaliq, von unserer Erfahrung in der Augenheilkunde zu profitieren, während Dermaliq sich voll und ganz den vielfältigen Produktentwicklungsaktivitäten in der Dermatologie widmet und seine Pipeline wahrscheinlich auf andere Hauterkrankungen ausweitet."

Um der neuen Aktionärsstruktur Rechnung zu tragen, wird Karen Liu von 3E Bioventures Capital dem Verwaltungsrat von Dermaliq beitreten. Auch Dr. Löscher hat von seiner Funktion als Chief Technology Officer bei Novaliq in die Leitung von Dermaliq als CEO und Präsident gewechselt.

Informationen zu Dermaliq:

Dermaliq Therapeutics, Inc. ist ein privates Unternehmen, das 2021 durch eine Ausgliederung von Novaliq gegründet wurde, um die topische Dermatologie neu zu erfinden. Das Unternehmen ist in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware nach Delaware-Recht eingetragen. Das Unternehmen hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen USD unterzeichnet, um drei transformative Arzneimitteltherapien für die Hautpflege durch klinische Studien voranzutreiben. Wesentliche Gesellschafter sind die Novaliq GmbH, 3E Bioventures Capital und die Beijing Whale Technology Corporation Ltd.

Informationen zu 3E Bioventures Capital:

3E Bioventures Capital ist ein Venture-Capital-Unternehmen im Gesundheitswesen, das sich der Investition in innovative Biowissenschaften und biomedizinische Technologien verschrieben hat und sich auf bahnbrechende erstklassige Therapien und bahnbrechende interdisziplinäre Innovationen in den Bereichen medizinische Geräte und Diagnostik konzentriert. 3E Bioventures verfolgt eine wissenschaftsorientierte, unternehmerfreundliche Anlagephilosophie und arbeitet eng mit Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen, um Medikamente oder Produkte zu entwickeln, für die eine große medizinische Nachfrage besteht. 3E Bioventures betreibt Niederlassungen in Peking, Shanghai und in der San Francisco Bay Area und nutzt seine Erfahrung, Fähigkeiten und sein Netzwerk, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Märkte und Ressourcen im gesamten Pazifik zu erschließen und schneller und effizienter voranzukommen. Das Motto von 3E Bioventures Capital besteht in seinem Namen 3E: Expertise, Efficiency, Execution (dt. Kompetenz, Effizienz, Ausführung).

Informationen zur Beijing Whale Technology Corporation Ltd.:

Die Beijing Whale Technology Corporation Ltd. ist ein in China ansässiger Pharmakonzern, der sich der langfristigen nachhaltigen Entwicklung in den Bereichen Chemie, Pharma und Ästhetik verschrieben hat. In seinen mehr als 20 Jahren des Bestehens hat Whale Tech zwei Kerngeschäftsbereiche entwickelt. Zum einen sind die Whale Pharmaceutical Co. Ltd., die Whale Chemistry Co. Ltd. und die Whale Pharmatech Co. Ltd. als Geschäftseinheit Pharma und Chemie zusammengefasst. Zum anderen Seite ist Whale Biotech ein Biotech-Unternehmen im Forschungsstadium, das sich auf die Entwicklung ästhetischer Produkte konzentriert.

Informationen zu Novaliq:

Novaliq ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von erstklassigen Augenheilmitteln konzentriert, die auf EyeSol®, der weltweit ersten wasserfreien Augentropfen-Technologie, basieren. Novaliq bietet ein branchenführendes Portfolio an, das den ungedeckten medizinischen Bedarf von Millionen von Patienten mit Augenkrankheiten deckt. Die Novaliq GmbH hat ihren Hauptsitz in Heidelberg, Deutschland, und Novaliq Inc. hat ein Büro in Cambridge, Massachusetts, USA. Langfristiger Gesellschafter ist dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG, ein aktiver Investor in Unternehmen der Lebens- und Gesundheitswissenschaften.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1728174/Dermaliq_Therapeutics_Logo.jpg

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Dermaliq Therapeutics Inc.

Dr. Frank Löscher

Chief Executive Officer

info @ dermaliq.com

+49 6221 50259-272