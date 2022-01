WBNÖ Ecker/Servus: Gratulation an Othmar Karas zur Wiederwahl als Vizepräsident des EU-Parlaments

Mit Othmar Karas vertritt ein erfahrener Politiker die Anliegen Österreichs im Präsidium des EU-Parlaments.

St. Pölten (OTS) - „Wir gratulieren unserem NÖ Wirtschaftsbund Funktionär Othmar Karas zur Wiederwahl als Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Othmar Karas ist im Jahr 2019 als WBNÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl angetreten. Wir freuen uns sehr, dass er weiterhin im EU-Parlament als starke Stütze vertreten sein wird“, so WBNÖ Landesobmann WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker und WBNÖ Direktor Harald Servus. Othmar Karas sei bereits seit vielen Jahren als Funktionär im NÖ Wirtschaftsbund aktiv und wisse, was die Wirtschaft – gerade in Krisenzeiten wie diesen – braucht. Er werde daher mit seinem Know-how wesentlich an der Corona-Krisenbewältigung für Europa mitwirken. „Wir wünschen Othmar Karas viel Erfolg und alles Gute für die bevorstehenden Aufgaben im EU-Parlament“, so Ecker und Servus abschließend.

