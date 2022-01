FSG gratuliert Evelyn Regner zur Wahl als Vizepräsidentin des EU-Parlaments

Wimmer: Regner ist starke Verbündete im Kampf um Rechte der europäischen ArbeitnehmerInnen

Wien (OTS) - Die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen gratuliert der EU-Abgeordneten Evelyn Regner zur Wahl als Vizepräsidentin des EU-Parlaments. „Mit Evelyn Regner ist eine erfahrene Gewerkschafterin in das Führungsgremium des EU-Parlaments aufgestiegen. Dies wird nicht nur die österreichische, sondern auch die europäische Gewerkschaftsbewegung stärken“, sagt FSG-Bundesvorsitzender Rainer Wimmer.

„Regner hat sich stets als wichtige Verbündete erwiesen, wenn es darum geht, die Situation für europäische ArbeitnehmerInnen zu verbessern“, sagt Wimmer, der auf Regners Einsatz für mehr Lohntransparenz, einen europäischen Mindestlohn und nicht zuletzt auf ihren Erfolg für eine gerechtere Besteuerung von Großkonzernen verweist. Evelyn Regner hat viele Jahre das Europabüro des ÖGB in Brüssel geleitet, seit 2009 ist sie Mitglied des Europäischen Parlaments und seit 2019 Vorsitzende im Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter. „Das Amt als Vizepräsidentin ist eine weitere verdiente Auszeichnung für ihre großartige Arbeit. Es macht uns als FSG stolz, diese engagierte und durchsetzungsstarke EU-Politikerin in unserer Mitte zu wissen“, so der FSG-Vorsitzende abschließend.





