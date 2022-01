Rendi-Wagner gratuliert Evelyn Regner: Erste sozialdemokratische Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments aus Österreich

Leichtfried: „Regner als starke und beharrliche Stimme in der EU für Gleichstellung, Arbeitnehmer*innenrechte und Steuergerechtigkeit“

Wien (OTS/SK) - Mit Evelyn Regner wurde heute erstmals ein/e SPÖ-Abgeordnete/r zur Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments gewählt. Gratulationen kommen am Dienstag von SPÖ-Chefin und Klubvorsitzender Dr.in Pamela Rendi-Wagner und dem stv. Klubvorsitzenden und SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried. „Evelyn Regner ist eine der profiliertesten und erfahrensten Europapolitiker*innen. Ihre Wahl zur Vizepräsidentin ist eine wichtige Bestätigung ihres starken Einsatzes für bessere Arbeitsbedingungen, faire Steuern und Chancengerechtigkeit zwischen Frauen und Männern“, so Rendi-Wagner. Auch Jörg Leichtfried betont Regners Einsatz für ein progressives und soziales Europa: „Ihr beharrlicher Einsatz für Arbeitnehmer*innenrechte und Steuergerechtigkeit ist notwendiger denn je.“ ****

„Gerade in der aktuellen Gesundheitskrise mit massiven sozialen Verwerfungen ist es besonders wichtig, eine Gewerkschafterin als Vizepräsidentin im Europaparlament zu haben, die die Sorgen der arbeitenden Menschen in den Fokus rückt, die den sozialen Ausgleich sucht und für mehr Verteilungsgerechtigkeit in Europa einsteht“, betont Rendi-Wagner. Und Leichtfried ergänzt: „Regners Erfahrung, ihre Verhandlungspraxis und nicht zuletzt ihre Beharrlichkeit waren Grundlage vieler politischer Erfolge in der EU, zuletzt etwa beim Public Country by Country Reporting im Sinne von Steuertransparenz für Konzerne. Das ist es, was Europa braucht.“ (Schluss) ah/em/lp

