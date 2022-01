HolidayCheck Special Award für das Hotel Sonnenpark****S

Auch in dem sehr schwierigen Pandemie-Jahr 2021 gehörte das Hotel Sonnenpark****S in Lutzmannsburg wieder zu den beliebtesten Hotels weltweit!

Lutzmannsburg (OTS/Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH) - Bereits zum elften Mal in Folge wurde das Hotel mit einem HolidayCheck Award ausgezeichnet, diesmal mit dem HolidayCheck Special Award 2022.

Ganze 99 Prozent der UrlauberInnen würden das Hotel Sonnenpark weiterempfehlen. „Perfektes Familienhotel, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Kinderbetreuung top, Essen der Wahnsinn!“ schreibt Elisabeth auf HolidayCheck. Diese und über 360.000 aktuelle Hotelbewertungen aus dem Jahr 2021 dienen als Grundlage für den größten Publikumspreis der Touristik.

„Kleine und große Gäste rangieren bei uns an erster Stelle. Der HolidayCheck Special Award bestätigt unsere Arbeit und Bemühungen auch in einem weiteren sehr schwierigen Wirtschaftsjahr und ist gleichzeitig ein Ansporn weiterhin die Erwartungen unserer Gäste zu erfüllen, oder sogar zu übertreffen“, berichtet GF Werner Cerutti.

Das Hotel Sonnenpark zählt nicht nur zu den beliebtesten Hotels bei den Urlaubsgästen, sondern konnte auch 2021, trotz Corona Pandemie plus zweier Lockdowns, in den knapp 6 Monaten (tatsächlich verbliebenen Öffnungszeit!) ein sehr gutes Ergebnis mit knapp über 61.000 Übernachtungen und einer durchschnittlichen Zimmerauslastung von 87,1% erzielen. Unter den 61.000 Übernachtungen waren mehr als 27.000 Kinder, die mit Maskottchen Sunny Bunny durch das Hotel Sonnenpark und die Sonnentherme „wirbelten“.

Die HolidayCheck Special AwardPlatzierungen

Nur die besten 10 Hotels einer Region bzw. eines Bundeslandes bekommen den HolidayCheck Special Award. Das Hotel Sonnenpark hat als eines von 10 Hotels aus dem Burgenland, von 83 Hotels in Österreich und von 619 Hotels weltweit den begehrten Award erhalten. Beim HolidayCheck Special Award in der Kategorie „All Inclusive Hotels“ erreichte das Hotel Sonnenpark den 1. Platz im Burgenland und in der Kategorie „Familienhotels“ den 4. Platz im Burgenland, den 24. Platz in Österreich bzw. den 51. Platz weltweit. Alle Infos & Details: www.holidaycheck.at/holidaycheck-award/oesterreich

Mehr zum Familienhotel Sonnenpark****S

Familien mit Babys und Kleinkindern sind die zentrale Zielgruppe des Hotels Sonnenpark und der Sonnentherme. Das 4-Sterne Hotel Superior setzt architektonisch wie angebotsgestalterisch höchste Maßstäbe in Bezug auf Familienfreundlichkeit. Ein großzügiges und qualitativ hochwertiges All Inclusive Angebot, Spiel-, Bewegungs- und Erlebniseinrichtungen mit fachkundiger Betreuung, ein eigenes Kinder-Buffet, Maskottchen Sunny Bunny als liebenswerter Gastgeber, ein hochmotiviertes und freundliches Team, die hoteleigene Wasserlandschaft und die direkt verbundenen Wasserwelten der Sonnentherme schaffen die Stimmung, die Kids und ihre Eltern so lieben.

Rückfragen & Kontakt:

Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH

Orsolya Lakotar

Marketing

00432615871712223

presse @ sonnentherme.at

www.sonnentherme.at