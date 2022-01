"Free Ahmed Samir! Conference on Academic Freedom in Egypt" am 25.1. anlässlich des 1. Jahrestages der Verhaftung von Ahmed Samir Santawy

CEU und Partnerorganisationen bieten mit Expert*innen, Insidern und Freund*innen ein Forum um die Mechanismen der Verfolgung von Akademikern in Ägypten zu beleuchten.

Wien (OTS) - Vor einem Jahr, im Februar 2021, wurde Ahmed Samir Santawy, ägyptischer Student und Forscher an der Central European University in Wien, von der ägyptischen Regierung willkürlich festgenommen und inhaftiert. Er befindet sich derzeit in ständiger Isolationshaft. Ahmed ist kein Einzelfall: Patrick Zaki, ein ägyptischer Student der Universität von Bologna; Walid Salem, ein Doktorand an der Universität von Washington. Dies sind nur einige der vielen Forscher, die im Rahmen der ägyptischen Kampagne gegen die akademische Freiheit ins Visier genommen wurden.

Warum werden unsere Kollegen inhaftiert? Was können wir dagegen tun?

Die Central European University (CEU) bringt am 25. Jänner 2022 gemeinsam mit Partnerorganisationen in der Veranstaltung Free Ahmed Samir! Conference on Academic Freedom in Egypt zum ersten Mal akademischen Expert*innen und Insidern zusammen, um die Mechanismen der Verfolgung von Akademiker*innen in Ägypten zu beleuchten. Politikwissenschaftler*innen, Anthropolog*innen und Religionswissenschaftler*innen werden das Regime von El-Sisi unter die Lupe nehmen, während Vertreter*innen von Amnesty International, dem Tahrir Institute und Scholars at Risk weitere Einblicke u.a. in die Kampagne zur Befreiung Achmeds gewähren. Zum ersten Mal bietet die Konferenz auch eine Plattform für Ahmeds Peers und Kolleg*innen, die ebenfalls unter den Folgen seines Verschwindens leiden. Vertreter*innen der CEU und der Universität von Bologna befassen sich in einer Diskussion mit Ahmeds und Patricks Forschung.

Die Konferenz findet am 25. Januar 2022 von 9:30 bis 16:00 online statt.

Programm: Free Ahmed Samir! Online conference on Academic Freedom in Egypt | Events (ceu.edu)

Anmeldung und Zoom link: Free Ahmed Samir! Online conference on Academic Freedom in Egypt Tickets, Tue, Jan 25, 2022 at 10:30 AM | Eventbrite

Fotos: https://www.flickr.com/photos/weareceu/albums/72157719126961767

