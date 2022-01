Schwarz: Grüne Investitionen für nachhaltiges Wirtschaften in Europa notwendig

Grüne: Klimaschutz darf den europäischen Fiskalregeln nicht zum Opfer fallen

Wien (OTS) - „EU-Schuldenregeln dürfen den Ausbau erneuerbarer Energien sowie Klimainvestitionen nicht einbremsen. Wir sehen jetzt schon: Energiepreise fossiler Energieträger steigen. Es gibt noch nicht genug Erneuerbare, um die Abhängigkeit von Öl und Gas einzuschränken“, erklärt Jakob Schwarz, Budgetsprecher der Grünen, in Reaktion auf den heutigen Beitrag im Morgenjournal. Die Europäische Kommission arbeitet derzeit an einer Reform der Schuldenregeln, die eine Reduktion des Schuldenstandes in Europa vorantreibt, aber zugleich die grüne Transformation möglich macht. Ein Entwurf wird für das zweite Halbjahr erwartet.

„Es wird öffentliche und private Investitionen brauchen, um die grüne Transformation zu stemmen“, führt Schwarz aus und weiter: „Um das zu ermöglichen können wir die Schuldenregeln reformieren oder ein gemeinsames grünes Investitionsinstrument schaffen. Zukünftige Generationen würden es uns danken, wenn wir jetzt öffentliches Geld in den Klimaschutz investieren und ihnen damit hohe Kosten für Folgeschäden ersparen."

