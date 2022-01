Test-Chaos - SPÖ-Kucher: „Corona-Missmanagement der Regierung hört auch nach zwei Jahren Pandemie nicht auf“

Wien (OTS/SK) - „Das Corona-Missmanagement dieser Regierung geht auch nach zwei Jahren Pandemie ungebremst weiter. Jetzt trifft es die Kinder und Eltern mit voller Wucht, weil das Bildungsministerium nicht in der Lage ist, funktionierende Tests für die Schulen aufzustellen“, zeigt sich SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher über das Test-Chaos entsetzt. In ganz Österreich, außer in Wien, wo man sich selbst an Stelle des Ministeriums darum kümmert, herrscht komplettes Testchaos an den Schulen. Die Kinder warten tagelang auf Testergebnisse. „Ich bin gespannt, wann mal jemand von dieser Regierung Verantwortung für dieses Versagen übernimmt“, so Kucher. ****

„Die Schulen wurden jetzt auf Antigen-Tests umgestellt und auch da hat man die Tests genommen, die sich in Vergleichsstudien als am schlechtesten herausgestellt haben“, kritisiert Kucher. Die Bevölkerung hätte sich in dieser harten Zeit verdient, dass wenigstens das Management funktioniert und die Regierung ihre Arbeit erledigt“, so Kucher. (Schluss) sl/up

