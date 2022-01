ORF III am Mittwoch: Zweiteiliger „treffpunkt medizin“-Abend mit Neuproduktion „Unser Wunder: Kind“

Außerdem: „Heimat Österreich“-Premiere „Leben im Gasteinertal“, „Landleben“-Doppel mit „Das alte Kitzbühel“ und „Winter im Ausseerland“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information erzählt am Mittwoch, dem 19. Jänner 2022, um 22.30 Uhr in einer „treffpunkt medizin“-Neuproduktion die Geschichte einer steirischen „Super-Frühchen“-Familie, die stellvertretend für viele tausend Familien in Österreich steht. Davor sind die neue „Heimat Österreich“-Doku „Leben im Gasteinertal“ sowie zwei Ausgaben von „Landleben“ über Kitzbühel bzw. das Ausseerland zu sehen .

Den ORF-III-Programmabend eröffnet „Heimat Österreich“ mit der neuen Doku „Leben im Gasteinertal“ (20.15 Uhr). Hohe Gipfel, weiße Berge, blauer Himmel, kolossales Panorama: In der kalten Jahreszeit zeigen sich die Alpen an kaum einem Ort so erhaben wie im Gasteinertal. Dieses Gefühl manifestiert sich nicht zuletzt, wenn man vom Stubnerkogel nach Norden blickt und sich ein winterlicher Talkessel vor einem ausbreitet. Filmemacherin Birgit Mosser-Schuöcker hat die Region besucht und erzählt, wie die Menschen mit dem Wechsel der Jahreszeiten umgehen. Zentral ist dabei die intakte bergbäuerliche Gemeinschaft, die immer dann zusammenkommt, wenn Not am Mann ist – oder, wenn es Grund zu feiern gibt.

Anlässlich der diesjährigen Hahnenkamm-Rennwoche besucht „Landleben“ anschließend „Das alte Kitzbühel“ (21.05 Uhr) und erzählt „Von Bergbauern und Pionieren“. Die Doku porträtiert Kitzbühel als Ort verborgener Schönheit mit bergbäuerlicher Lebensweise, die bis heute praktiziert wird. Danach folgt „Landleben: Winter im Ausseerland“ (21.55 Uhr).

Der zweiteilige „treffpunkt medizin“-Abend beginnt mit der Neuproduktion „Unser Wunder: Kind“ (22.30 Uhr). Das Schicksal von Noah hing lange am seidenen Faden. Die Fruchtblase seiner Mutter Pia war Anfang Oktober 2016, viereinhalb Monate vor der geplanten Geburt, geplatzt. Jeder weitere Tag im Bauch zählte. Doch nur einen Tag nach Erreichen der 23. Schwangerschaftswoche – jener Grenze, mit der erstmals die Überlebensfähigkeit des Kindes gegeben ist – starteten die Wehen. Die Eltern mussten eine Entscheidung treffen: Sollen alle medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um Noah zu retten? Oder soll ihr Sohn in Frieden sterben? Regisseur Markus Mörth verwebt private Videoaufnahmen der ersten Stunden und Tage des kleinen Noah mit Erzählungen aus dem heutigen Leben der Familie sowie mit szenischen Inszenierungen dramatischer Augenblicke bis zur Geburt. Anschließend an die Doku widmet sich eine weitere „treffpunkt medizin“-Produktion dem Thema „Wundersaft Muttermilch“ (23.20 Uhr).

