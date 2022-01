Janoch ad Wiederkehr: Wo bleibt die Teststrategie in den Wiener Kindergärten?

Rufe nach einer umfassenden Strategie müssen endlich gehört werden - Schutz der Kinder und des Betreuungspersonals muss gewährleistet sein

Wien (OTS) - „Angesichts der aktuellen Aussagen von Stadtrat Christoph Wiederkehr ist neuerlich darauf hinzuweisen, dass eine Teststrategie in den Wiener Kindergärten schlichtweg fehlt“, so die Familiensprecherin der Volkspartei Wien, Gemeinderätin Silvia Janoch in Reaktion auf das gestrige Interview des Bildungsstadtrats in Wien Heute.

So sollen laut Wiederkehr Kindergartengruppen dann geschlossen werden, wenn ein Cluster entstehen sollte. Um das herauszufinden, müsse man aber im Kindergarten auch entsprechend verpflichtend testen. Diese Teststrategie fehle jedoch in Wien. „Wir können nicht oft genug darauf hinweisen, dass in diesem Zusammenhang in der Bundeshauptstadt enormer Nachholbedarf besteht. Während in sämtlichen anderen Bundesländern PCR-Lollipop-Tests gang und gäbe sind, hinkt Wien meilenweit hinterher“, so Janoch weiter. Substantielle Antworten blieb Wiederkehr jedoch auch gestern wieder im Wien-Heute Interview schuldig.

„Wann werden die stetigen Rufe nach einer umfassenden Teststrategie in den Wiener Kindergärten endlich gehört? Es ist unbegreiflich, warum in den Kindergärten nach wie vor unzureichend getestet wird. Die Stadt, allen voran Stadtrat Wiederkehr muss so bald als möglich den Schutz unserer jüngsten Kinder sowie des Betreuungspersonals gewährleisten“, so Janoch abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Peter Sverak

Leitung "Strategische Kommunikation"

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien