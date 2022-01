Auf Erfolgskurs: Coffeeshop Company setzt auf Logistik-Know-how von QSL

Pasching (OTS) - Seit mehr als 10 Jahren ist die Quick Service Logistics Austria GmbH (QSL) ein wichtiger Logistikpartner der österreichischen Systemgastronomie. Seit Mitte Oktober 2021 verantwortet QSL Österreich die Lagerung und Kommissionierung von Premium-Kaffeeprodukten für das Unternehmen Coffeeshop Company. „ Die Coffeeshop Company hat jahrzehntelange Erfahrung im Gastronomiesektor, ist in vielen Ländern präsent und stellt hohe Anforderungen an einen Logistikpartner. Effiziente Lebensmittellogistik erfordert Know-how und spezielle Infrastruktur wie moderne Multitemp-Fahrzeuge oder IT-Solutions. Wir freuen uns darauf, die Coffeeshop Company zukünftig als verlässlicher Partner zu unterstützen “, so Walter Gruber, Country Manager QSL Österreich, zur neuen Partnerschaft. Gemeinsam mit seinem Team betreut Walter Gruber zahlreiche Kundinnen und Kunden der österreichischen Systemgastronomie als zuverlässiger und serviceorientierter Logistikpartner entlang der gesamten Supply Chain, das heißt vom Einkauf über die Kommissionierung und Warenbelieferung bis hin zur Entsorgungslogistik.

