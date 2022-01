„Goldene Note 2022“: Audition zum Nachwuchsförderpreis am 2. April – Bewerbungen bis 17. März möglich

Glanzvolle TV-Gala am 21. Mai in ORF 2

Wien (OTS) - Zum sechsten Mal veranstaltet der Internationale Musikverein zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF) unter der Leitung seiner Gründerin und Obfrau Leona König heuer den jährlichen Klassik-Musikförderpreis „Goldene Note“. Gesucht werden wieder die talentiertesten Nachwuchsmusikerinnen und -musiker des Landes – diesmal in den Instrumentenkategorien Violine, Cello, Klavier sowie erstmals Klarinette, Querflöte und Trompete. Bis 17. März können sich begabte junge Künstler/innen in drei Altersgruppen – bis 12 Jahre, bis 15 Jahre und bis18 Jahre – für die am 2. April stattfindende Audition bewerben. Die besten unter ihnen treten im Finale bei der glanzvollen Konzertgala in Kooperation mit dem ORF am 14. Mai um die „Goldene Note 2022“ an. Die Gala wird am 21. Mai in ORF 2 ausgestrahlt.

Die Audition vor einer Expertenjury, die die Finalistinnen und Finalisten für die Konzertgala auswählt, findet in Wien statt. Diese erhalten u. a. IMF-Masterclasses, den Gala-Auftritt als Solokünstlerin bzw. -künstler gemeinsam mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien sowie die Teilnahme an Projekten des IMF und von Leona König. Die Gewinner/innen der „Goldenen Note 2022“ werden bei der Konzertgala auch mit hochkarätigen Stars der klassischen Musik auftreten.

„Goldene Note“-Initiatorin Leona König: „Auch heuer gibt es die Möglichkeit, jungen Musikerinnen und Musikern eine glanzvolle Bühne zu bieten! Ich bin stolz darauf, dass die ,Goldene Note 2022‘ Tasten-, Streich- und Blasinstrumente umfasst und ermutige alle PianistInnen, ViolinistInnen, CellistInnen, FlötistInnen, KlarinettistInnen und TrompeterInnen, sich für diese speziellen Ausgabe des Musikförderpreises zu bewerben. Ich freue mich schon sehr darauf, viele neue Nachwuchstalente zu treffen und gemeinsam Spaß zu haben.“

Alle Informationen zur „Goldenen Note 2022“ bzw. zur Anmeldung für die Audition sind unter https://www.im-foundation.com/audition-2022 abrufbar. Fragen beantwortet das IMF-Büro unter office @ im-foundation.com.

Zur Einstimmung auf den heurigen Wettbewerb empfiehlt sich ein Blick auf die ORF-Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at), wo man u. a. das Preisträgerkonzert von 2020 sowie das Herbstkonzert der Finalistinnen und Finalisten 2021 streamen kann.

