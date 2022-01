Jugendrotkreuz-Webinar zur Corona-Schutzimpfung speziell für den Unterricht

Achter Teil der Webinar-Serie „Breaking the Wave“ mit Fokus auf „Omicron“ am Donnerstag, dem 20. Jänner, um 10:00 Uhr.

Wien (OTS) - Wien (Rotes Kreuz) – Soll ich mich impfen lassen? Gibt es Nebenwirkungen? Für viele Jugendliche sind bei der Corona-Schutzimpfung noch Fragen offen. Um Antworten zu geben, startete das Jugendrotkreuz am vierten November die achtteilige Webinar-Serie „Breaking the Wave“, die sich an Eltern, Jugendliche und Pädagog:innen richtet. Das achte Seminar richtet sich speziell an Jugendliche in der aktuell so fordernden Omicron-Welle. Damit Schulklassen gleich direkt im Unterricht daran teilnehmen können, findet das Webinar am Donnerstag, dem 20. Jänner 2022, um 10:00, statt.

Moderiert wird die Online-Veranstaltung, die im Anschluss zum Nachsehen verfügbar sein wird, vom Molekularbiologen und Omicron-Experten Dr. Andreas Bergthaler.

Es informieren:

Dr. Andreas Bergthaler (MedUni Wien / Akademie der Wissenschaften) – Moderation

Prof. Dr. Michael Wagner (Universität Wien)

Dr. Merve Çetin (Turnusärztin f. Allgemeinmedizin, Klinik Ottakring)

Prof. Dr. Ulrich Pöschl (Max-Planck-Institut für Chemie)

Maria Bürgler, BEd (Direktorin Volksschule Nord – Lienz, Osttirol)



Interessierte können sich unter: www.gemeinsamlesen.at/corona kostenlos anmelden und vorab auch per Video ihre Fragen stellen.

„Jugendliche, ab 14 Jahren, können selbst entscheiden, ob sie sich impfen lassen. Wir möchten ihnen diese Entscheidung mit fundierten Fakten erleichtern und gegen Fakenews ankämpfen. Auch die vorliegende Impfpflicht für Jugendliche ab 18 Jahren wird bei uns Thema sein“, sagt Renate Hauser, Leiterin des Österreichischen Jugendrotkreuzes.

Das Angebot wird gut angenommen, rund 11.000 Personen nahmen bisher an den Webinaren teil oder sahen sich im Nachhinein die Videos an.

Auslöser für den Start des innovativen Projekts waren die stark steigenden Neuinfektionen und die stagnierende Impfbereitschaft, weshalb das Jugendrotkreuz kurzfristig „Breaking the Wave“ ins Leben rief. Insgesamt gibt es neun Online-Meetings, einige in den Sprachen Arabisch, Türkisch, Farsi, oder Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, einige auf Deutsch. Bis Mitte Jänner beantworten eine Stunde lang Expert:innen aus Medizin, Wissenschaft, Bildung und Medien Fragen.

Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit dem BMBWF sowie weiteren Forschungseinrichtungen und der Bundesjugendvertretung statt.

Die Videos der bisherigen Webinare zum Nachschauen: Video 1 | Video 2 | Video 3 | Video 4 | Video 5 | Video 6 | Video 7

Fotos: Hier klicken.



Alle Informationen zu den Terminen und zur Anmeldung unter: www.gemeinsamlesen.at/corona

Rückfragen & Kontakt:

Margit Draxl

Österreichisches Rotes Kreuz

Presse- und Medienservice

Tel.: +43/1/589 00-151

Mobil: +43/664 8234802

mailto: Margit.Draxl @ roteskreuz.at