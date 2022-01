BLS Rechtsanwälte ernennen Helmut Überbacher zum Partner

BLS Rechtsanwälte verstärken die Partnerebene und vereinfachen den Firmennamen

Wien (OTS) - Helmut Überbacher ist seit 2010 für BLS Rechtsanwälte in Wien tätig und berät Klienten in verschiedenen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Der gebürtige Steirer ist insbesondere ein ausgewiesener Versicherungsrechtsexperte. Weitere Schwerpunkte liegen im Schadenersatz- und Gewährleistungsrecht sowie in der Prozessführung.

„ Sein außerordentliches Fachwissen sowie seine Professionalität stellt Helmut Überbacher in seiner täglichen Arbeit unter Beweis. Er ist eine große Bereicherung für unsere Klientinnen und Klienten und für das gesamte Team. Wir freuen uns, mit einem zusätzlichen Partner zu wachsen und unsere gute Stellung am Markt weiter ausbauen zu können “, so Senior-Partner Wolfgang Schubert.

Helmut Überbacher über seine neue Position: „ Ich freue mich sehr über die Wertschätzung und das entgegengebrachte Vertrauen. Die Ernennung zum Partner ist eine schöne Bestätigung für mein Engagement in den letzten Jahren. Meine spannende und herausfordernde Tätigkeit bei BLS wird nun um einen Aspekt reicher .“

Mit der Erweiterung der Partnerschaft wurde auch eine Vereinfachung des bisherigen Firmenwortlauts „BLS Rechtsanwälte Boller Langhammer Schubert GmbH“ auf „BLS Rechtsanwälte GmbH“ beschlossen.

Über BLS Rechtsanwälte

BLS Rechtsanwälte mit Sitz in Wien ist eine Anwaltskanzlei mit rund 50 Jahren Erfahrung in der Prozessführung und im Wirtschaftsrecht. Das Team umfasst etwa 60 MitarbeiterInnen, davon 28 JuristInnen. Zu den Klienten zählen namhafte, international agierende Konzerne, nationale Unternehmen jeglicher Größe und auch Privatpersonen. Die Kanzlei wurde mehrfach ausgezeichnet und wird von renommierten Anwaltsverzeichnissen wie Chambers, The Legal 500 und JUVE empfohlen. BLS wurde als erste Anwaltskanzlei Österreichs erfolgreich nach der Qualitätsmanagementnorm ISO 9001 durch den TÜV AUSTRIA zertifiziert. Als Mitglied der Avrio Advocati European Law Firms Association verfügt BLS über ein internationales Netzwerk an Anwälten, Steuerberatern und Notaren.

