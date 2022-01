Akademie der bildenden Künste Wien lädt zum Rundgang 2022: Offene Ateliers, Ausstellungen und die Akademie Benefiz-Auktion 2022

Ein Blick hinter die Kulissen einer der international renommiertesten Kunstuniversitäten von 20. bis 23. Jänner

Wien (OTS) - Von 20. bis 23. Jänner 2022 findet an allen Standorten der Akademie der Rundgang 2022 statt. Die Fachbereiche öffnen ihre Ateliertüren und Studios, es finden Ausstellungen, Performances, Diskussionen, Studieninformationsveranstaltungen und Vermittlungsprogramme statt. Besucher_innen erhalten Einblicke in den universitären Betrieb und in die laufenden Arbeitsprozesse am Haus. Bei der jährlichen Akademie Auktion 2022 stellen weltberühmte und noch weniger bekannte Künstler_innen Arbeiten zur Versteigerung bis 21.1.2022 zur Verfügung. Unterstützt werden Studierende der Akademie in finanziellen Notlagen und Vereine, die mit geflüchteten Menschen arbeiten.

Alle Programminformationen auf https://forum.akbild.ac.at

Rundgang 2022 - Öffnungszeiten:

Donnerstag, 20.1.2022: 16–21 Uhr (digitale Eröffnung um 16 Uhr)

Freitag, 21.1.2022: 11–20 Uhr

Samstag, 22.1.2022: 11–20 Uhr

Sonntag, 23.1.2022: 11–18 Uhr



Online Auktion:

7.1.2022 – 21.1.2022 auf www.dorotheum.com/akbild22

Werkbesichtigung der Auktion:

19.1. – 20.1. 2022, 14 – 18h, 21.1.20221, 12 – 18h, Akademie der bildenden Künste Wien, Atelierhaus, Prospekthof, Lehárgasse 6, Tor 1, 1060 Wien, Voranmeldung



Für den Rundgang und die Werkbesichtigung zur Auktion gelten an allen Standorten der Akademie von 20.1. – 23.1.2022 die 2G+-Regel. In allen öffentlichen Bereichen müssen zusätzlich verpflichtend FFP2-Masken getragen werden.



Pressetermine nach direkter Vereinbarung:

Michaela Zach, +43 1 588 16 1300, m.zach @ akbild.ac.at

Presseinformationen und Bildmaterial A...kademie der bildenden Künste Wien Hier Downloaden

