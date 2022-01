Grüne Wien/Malle, Stadler: Weiterhin fehlende Teststrategie in Wiener Kindergärten

Fahrlässiges Missmanagement im dritten Jahr der Pandemie – Grüne fordern Tests für Kindergärten

Wien (OTS) - Eine Woche nach Schulbeginn steigt auch in den Schulen die Zahl Corona-positiver Schüler:innen wieder stärker an. Die Fallzahlen sind im Bildungsbereich auf einem Höchststand seit Beginn der Pandemie.

„Dabei fällt auf, dass vom Kindergarten wieder einmal nicht die Rede ist“, so Julia Malle und Felix Stadler, Bildungssprecher:innen der Grünen Wien. „Während an vielen Schulen dreimal pro Woche getestet wird, während viele Schulen Luftfilter bekommen, wenn Lüften nicht möglich ist, zeigt sich im Kindergarten ein fahrlässiges Missmanagement der Corona-Pandemie“, so Malle und Stadler. „Das ist verantwortungslos und verdeutlicht, dass die so oft gelobte Corona-Strategie Wiens nicht in allen Teilbereichen der Gesellschaft so gut funktioniert. Vielmehr: Dort, wo das Land direkt verantwortlich ist, nämlich im Kindergarten, versagt es vollends.

Das Bildungsduo der Grünen Wien stellte bereits mehrfach Anträge im Gemeinderat, die auf ein Test- und Sicherheitssystem im Kindergarten abzielen. Doch auch im dritten Jahr der Pandemie scheint man den Elementarbereich vergessen zu haben. Im dritten Jahr der Pandemie gibt es noch immer keine Teststrategie für die Kleinsten. Während andere Bundesländer bereits auch im Kindergarten kindgerecht testen, fällt Wien durch Verantwortungsabgabe und Ausreden auf. Statt sich selbst um ein Sicherheitsnetz zu kümmern, redet man sich auf den Bund raus.

“Wenn in den Schulen die Zahlen auf einem Höchststand sind, wie sieht es dann erst im Kindergarten aus?”, fragen sich Malle und Stadler. Nicht erst seit Omikron erreichen uns viele Hilferufe besorgter Eltern, die das genauso sehen und ihre Kinder von der Wiener Stadtregierung besser geschützt wissen wollen. Die Grünen werden daher dran bleiben und die Forderungen nach mehr Schutzmaßnahmen im Kindergarten im Sinne der Kinder, Eltern und Pädagog:innen weiter ins Zentrum stellen. Ganz zentral ist die Einführung von kindgerechten Tests für die Kindergärten. Bereits im nächsten Gemeinderat werden die Bildungssprecher:innen einen entsprechenden Antrag dazu einbringen.

