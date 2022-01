Erfolgreiche Primetime für RTLZWEI: Neue Geissens Folgen überzeugen im Abendprogramm (FOTO)

München (ots) -

Robert bangt um sein Heimkino auf der Indigo Star und Shania baut einen Unfall

8,1 % MA (14-49 Jahre) um 21:15 Uhr bzw. bis zu 1,04 Mio. Zuschauer/innen gesamt

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 4,6 %

"Die Geissens" starteten als echtes Highlight bei RTLZWEI in das neue Jahr: Am gestrigen Montagabend erzielte die neue Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" 6,6 % MA bei den 14-49-Jährigen und 9,3 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre).

Die um 21:15 Uhr folgende Episode toppte die vorangegangene Folge noch einmal. Bei den 14-49-Jährigen schlug sie mit 8,1 % MA zu Buche. Bei den jungen Zuschauenden (14-29 Jahre) erreichten die Geissens 11,5 % MA. Shanias Unfall in der Tiefgarage verfolgten bis zu 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 4,6 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 17.01.2022, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

