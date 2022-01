DAZN GROUP KÜNDIGT NEUE STRUKTUR AN, UM DAS EHRGEIZIGE WACHSTUM UND DIE PRODUKTSTRATEGIE FÜR SEINE SPORT-STREAMING- UND FAN-ENGAGEMENT-PLATTFORM VORANZUTREIBEN

London (ots/PRNewswire) - SHAY SEGEV WIRD CEO DER DAZN GROUP

DARREN WATERMAN TRITT ALS FINANZVORSTAND EIN

Die DAZN Group gibt heute die Einführung einer neuen Konzernstruktur und einige Führungswechsel bekannt, die es DAZN ermöglichen werden, seine ehrgeizige Wachstums- und Produktstrategie umzusetzen.

Ab heute wird Shay Segev alleiniger CEO der DAZN Group sein. Shay kam im Juni 2021 zu DAZN, davor war er CEO von Entain, einem FTSE 100-Unternehmen. Shay hat eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Skalierung digitaler Verbrauchergeschäfte, was für DAZN unabdingbar sein wird, wenn es sein Kundenangebot um interaktive und ansprechende Inhalte erweitert, die die Fans neben dem Sport-Streaming-Service genießen können. Shay kam 2016 zu Entain, als es sich noch um ein kleines Unternehmen handelte. Im Laufe von fünf Jahren überwachte er eine phänomenale Wachstumsphase, zu der vor allem die Übernahme von bwin.party und Ladbrokes Coral sowie die Gründung von BetMGM gehörten. Zu dem Zeitpunkt, als Shay zu DAZN wechselte, war Entain mit einer Kapitalisierung von 10 Milliarden Pfund zum Marktführer geworden.

James Rushton, Mitbegründer von DAZN, wird weiterhin für das Wachstum der lokalen Märkte, Rechte und Inhalte zuständig sein. James ist seit 25 Jahren in der Sportbranche tätig und verbrachte den Großteil seiner Karriere bei der Perform Group, wo er viele bedeutende Innovationen, Marktexpansionen und Umsatzsteigerungen leitete, darunter auch den Start von DAZN im Jahr 2016.

Zusätzlich kommt Darren Waterman als Group CFO mit Sitz in London hinzu. Darren kommt mit enormer Erfahrung von Amazon, wo er das für Prime Video international zuständige Finanzteam leitete. Darren ist eine Führungspersönlichkeit von Weltrang und eine erfahrene Führungskraft in der TMT-Branche. Er bringt eine Erfolgsbilanz in den Bereichen geografische Expansion, Videostreaming, Produktinnovation und Investitionen in Sport-, TV- und Filminhalte zu DAZN. Nach fast vier Jahren als CFO wird Stuart Epstein weiterhin als Senior Advisor und Mitglied des DAZN-Vorstands tätig sein, um einen reibungslosen und effektiven Übergang seiner derzeitigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zu ermöglichen.

Kevin Mayer, Chairman der DAZN Group, sagte: „DAZN hat sich in nur fünf Jahren zum weltweiten Marktführer im Sport-Streaming entwickelt und es ist an der Zeit, dieses Geschäft auf die nächste Stufe zu heben. Shays technologischer Hintergrund und seine herausragende Erfahrung in der Entwicklung einer starken Leistungskultur werden von großem Nutzen sein, wenn DAZN neben unserem Kernangebot, dem Live-Sport-Streaming, weitere interaktive Dienste zur Einbindung der Fans einführt, wie z.B. Wetten und E-Commerce für die Nutzer. Jamesʼ Expertise im Bereich der Sportrechte und sein tiefes Verständnis der Märkte werden sicherstellen, dass DAZN sein Kerngeschäft weiter pflegen und ausbauen kann. Wir danken Stuart für seine vielen wertvollen Beiträge und freuen uns auf sein weiteres Engagement in dieser neuen Funktion. Wir freuen uns, dass wir mit Darren Waterman ein so starkes Talent an Bord holen konnten. Dass wir in der Lage sind, so hochkarätige Mitarbeiter zu gewinnen, ist ein Beweis für die Stärke unseres Unternehmens und unsere Zukunft."

Diese Änderungen folgen auf eine bedeutende globale Dynamik bei DAZN, einschließlich des jüngsten Gewinns der nationalen LaLiga-Rechte in Spanien, der Ernennung zur Apple TV App des Jahres 2021 und der Erreichung einer rekordverdächtigen Anzahl von Fans auf der ganzen Welt. Mit Blick auf das Jahr 2022 können die Fans ein noch intensiveres, interaktiveres Erlebnis mit DAZN erwarten, da das Unternehmen mit Freizeitwetten, Glücksspielen, E-Commerce, NFTs und technischen Fortschritten beim Zuschauererlebnis voranschreitet.

Die DAZN Group ist eines der am schnellsten wachsenden Sportmedienunternehmen der Welt. Unsere Geschäftsbereiche mit Hauptsitz in Großbritannien und Mitarbeitern in über 25 Ländern berühren jeden Aspekt der Art und Weise, wie Fans mit Sport in Berührung kommen - von der Produktion über den Vertrieb von Inhalten bis hin zur Vermarktung. Die DAZN-Gruppe ist die Heimat von DAZN, der führenden globalen Sport-Destination, sowie des beliebten Sportportals DAZN News. DAZN ist führend, wenn es darum geht, Sportfans auf der ganzen Welt jederzeit und überall Zugang zu Sport zu verschaffen. DAZN bietet erschwinglichen Zugang auf den meisten angeschlossenen Geräten wie Smart-TVs, Set-Top-Boxen, Streaming-Sticks, Smartphones, Tablets, PCs und Spielkonsolen. DAZN ist mittlerweile in mehr als 200 Ländern und Gebieten aktiv, nachdem es 2016 zunächst in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Japan gestartet wurde. Besuchen Sie https://media.dazn.com für weitere Informationen.

