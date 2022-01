SPÖ-Vorderwinkler ad Testchaos an Schulen: „Teilweise fehlen an Schulen immer noch die Testergebnisse von vor fünf Tagen“

Nach zwei Jahren Pandemie nur eine Konstante – das Bildungsministerium versagt am Rücken der Kinder, deren Eltern und des Bildungspersonals

Wien (OTS/SK) - Das von Pannen, Pech und Pleiten gekennzeichnete Missmanagement der gesamten Bundesregierung ist laut SPÖ-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler ein Armutszeugnis, das immer wieder an den Schulen seinen besonderen Ausdruck finde: „Nach zwei Jahren Pandemie gibt es hier eine einzige Konstante, nämlich, dass das Bildungsministerium auf ganzer Linie versagt und das am Rücken der Kinder, deren Eltern sowie des gesamtem Bildungspersonals“, fasst die SPÖ-Abgeordnete die Situation zusammen. ****

Das alles gipfelt nunmehr darin, dass es ganze Schulen gibt, die nach wie vor auf ihre PCR-Testergebnisse von Donnerstag warten. „Teilweise fehlen an Schulen immer noch Testergebnisse von vor fünf Tagen, das ist doch alles nicht mehr zu fassen“, zeigt sich Vorderwinkler fassungslos und kommentiert abschließend den Umstand, dass nunmehr auf Antigentests umgestellt wurde, die sich in einer Vergleichsstudie als am schlechtesten herausgestellt haben, als „vorläufigen traurigen Höhepunkt“. (Schluss) lp

