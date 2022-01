Celgard und Farasis einigen sich, Celgard fügt Senior-China in der kalifornischen Patentklage hinzu und Celgard verlagert die Geschäftsgeheimnisklage aus North Carolina zurück nach Kalifornien

Charlotte, North Carolina (ots/PRNewswire) - Celgard, LLC (Celgard), eine Tochtergesellschaft von Polypore International, LP, konnte ihren Patentrechtsstreit gegen mehrere Farasis-Beklagte vor dem US-amerikanischen Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien (NDCA) erfolgreich beilegen. Celgard und alle in der Klage genannten Unternehmen von Farasis haben die ausstehenden Streitigkeiten zwischen Celgard und Farasis beigelegt.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 schlossen Celgard und Farasis eine Vereinbarung, die den Patentverletzungsstreit in den USA und die weltweiten Streitigkeiten zwischen den beiden Unternehmen beilegt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Celgard Produkte an Farasis liefern und Farasis hat sich bereit erklärt, Celgard beim Schutz seiner Patente und Geschäftsgeheimnisse zu unterstützen. Die weiteren Bedingungen der Einigung sind vertraulich.

In den öffentlichen NDCA-Prozessunterlagen vom 7. Januar 2022:

1.Celgard hat alle Ansprüche gegen die Beklagten von Farasis, die in der vierten geänderten Klage im NDCA-Patentverfahren geltend gemacht wurden, freiwillig zurückgewiesen. Die Farasis-Beklagten haben freiwillig alle Gegenklagen gegen Celgard zurückgewiesen, die sie in ihrer Antwort auf die vierte geänderte Klage und Gegenklage geltend gemacht haben.

2.Celgard reichte eine Fifth Amended-Beschwerde ein, mit der Senior-China wieder als Beklagter in Celgards '520- und '867-Patentverfahren aufgenommen wurde, und verlegte den Geschäftsgeheimnisfall des US-amerikanischen Bezirksgerichts für den westlichen Bezirk von North Carolina (WDNC) zurück an das NDCA-Gericht.

Celgard behauptet außerdem, dass die Angeklagten Senior-China, Senior-California, Sun Town, Global Venture und Dr. Steven Zhang (die „Geschäftsgeheimnis-Beklagten"), zu denen auch ein Konkurrent und ein ehemaliger Angestellter gehören, der seinen Namen geändert hat, um das rechtswidrige Verhalten der Geschäftsgeheimnis-Beklagten zu verschleiern, die Geschäftsgeheimnisse, geschützten Informationen und vertraulichen Informationen von Celgard dreist gestohlen haben. Und die Celgard glaubt, dass sie sich gemeinsam verschworen haben, um die vertraulichen, geschützten und geheimen Informationen von Celgard zu stehlen, die Produkte von Celgard zu kopieren und Celgard das Geschäft wegzunehmen. Diese Klage betrifft auch den Verstoß des Beklagten Dr. Steven Zhang gegen seine Geheimhaltungsvereinbarung mit Celgard und die Veranlassung dieses Verstoßes durch Senior.

Celgard hat sowohl in Großbritannien als auch in den USA Verfahren gegen Senior-China und/oder eine oder mehrere seiner Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen laufen. Celgard beabsichtigt, die Klage wegen Geschäftsgeheimnissen gegen Senior im Vereinigten Königreich und in den USA in vollem Umfang weiterzuverfolgen.

Der Sieg des britischen Berufungsgerichts (Siehe Pressemitteilung), die einstweilige Verfügung des britischen High Court (Siehe Pressemitteilung) und der erfolgreiche Ausgang der Fälle Targray (Siehe Pressemitteilung), MTI (Siehe Pressemitteilung) und Farasis festigen die Integrität von Celgards geistigem Eigentum (IP) in Bezug auf beschichtete und unbeschichtete Separatoren für Lithium-Ionen-Batterien. Celgard wird weiterhin die unfaire Ausnutzung ihrer Technologie und ihres geistigen Eigentums verhindern, um ihre Vermögenswerte und Kunden zu schützen.

Informationen zu Celgard und Polypore

Celgard ist auf beschichtete und unbeschichtete mikroporöse Membranen im Trockenverfahren spezialisiert, die als Separatoren verwendet werden und ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien sind. Die Batterieseparatortechnologie von Celgard ist wichtig für die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und andere Anwendungen.

Celgard, LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Polypore International, LP, einem Asahi Kasei Unternehmen.

Polypore ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in neun Ländern, das sich auf mikroporöse Membranen spezialisiert hat, die in elektrischen und nicht-elektrischen Fahrzeugen, Energiespeichersystemen und Spezialanwendungen eingesetzt werden. Besuchen Sie www.celgard.com und www.polypore.com.

