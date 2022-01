SP-Ludwig/Novak: „Du schaffst das!“

Neue Kampagne der SPÖ Wien zum Thema Bildung

Wien (OTS/SPW) - Unter dem Motto „Du schaffst das!“ dreht sich in der neuen Kampagne der SPÖ Wien alles um das Thema Bildung. „Die SPÖ war schon immer eine Bildungspartei und hat viele große Reformen vorangetrieben. Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch die Chance auf beste Bildung und Ausbildung hat“, betont SPÖ Wien-Vorsitzender, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Eine gute Bildung sei eine Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, verringere aber auch das Risiko arbeitslos zu werden und fördere somit nicht nur den Wohlstand, sondern auch Demokratie und gesellschaftlichen Frieden. „Sozialdemokratische Bildungspolitik heißt, allen Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder sozialer Herkunft, den Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung zu ermöglichen“, betont Ludwig.****

Die Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, LAbg. Barbara Novak, BA, ergänzt, dass in Wien viel getan werde, um dynamisches und lebenslanges Lernen zu ermöglichen. „Vom Gratis-Kindergarten und der Gratis-Ganztagsschule über die Lehrlingsoffensive bis hin zu Maßnahmen im Bereich der Erwachsenenbildung wie dem Wiener Ausbildungsgeld für Gesundheits- und Sozialberufe, der Joboffensive 50+ oder speziellen Frauenförderprogrammen des waff ist in Wien im Bildungsbereich in den letzten Jahren einiges vorangegangen“, berichtet Novak. Damit die Wiener*innen auch in Zukunft beste Bildung genießen können, investiert die Wiener Stadtregierung im Rahmen des Doppelbudget 2022/23 einen beträchtlichen Teil der veranschlagten 8 Mrd. Euro in diesen Bereich

Besonderen Dank sprechen Ludwig und Novak allen Elementarpädagog*innen, Lehrkräften und Ausbilder*innen aus: „Gerade in Krisenzeiten sind sie Held*innen, die gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen den Weg in ihre Zukunft gehen, Begeisterung wecken und ihr Wissen weitergeben.“

Weitere Infos zur Kampagne „Du schaffst das!“ finden Sie auf der Kampagnenwebsite. (Schluss)



