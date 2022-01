Bildungsminister Polaschek gratuliert Rektor Walter Vogel zur Wahl als Vorsitzenden der RÖPH

Polaschek setzt auf Austausch und Vernetzung mit den Pädagogischen Hochschulen

Wien (OTS) - Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek gratuliert PH OÖ-Rektor Walter Vogel zur Wahl als Vorsitzenden der „Rektorinnen- und Rektorenkonferenz der österreichischen Pädagogischen Hochschulen“ – der gemeinsamen österreichweiten Vertretung aller vierzehn öffentlichen und privaten Pädagogischen Hochschulen – und bedankt sich beim bisherigen Vorsitzenden Rektor Christoph Berger für seine bisherige Arbeit. Die Wahl der Stellvertreterinnen und Stellvertreter fiel auf Rektorin Andrea Seel (Private Pädagogische Hochschule Augustinum) und auf Rektor Thomas Haase (Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik).

„Die Pädagoginnen- und Pädagogenbildung ist die zentrale Schnittstelle im Bildungsbereich. Als tertiäre Bildungseinrichtung sind die Pädagogischen Hochschulen ein wichtiger Teil der österreichischen Hochschullandschaft, die nicht nur in der Ausbildung von Lehrkräften aller Schularten und Stufen eine zentrale Rolle einnehmen sondern auch in der Fort- und Weiterbildung wie auch in der Schulentwicklungsberatung. Walter Vogel sowie die Vertreterinnen und Vertreter der RÖPH stehen für die innovative Weiterentwicklung der Pädagogischen Hochschulen als starke Player im tertiären Bildungsbereich und qualitativ hochwertige Pädagoginnen- und Pädagogenbildung. Das ist mir sehr wichtig und ich freue mich daher auf eine gute Zusammenarbeit“, so Bundesminister Martin Polaschek.

