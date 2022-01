SPÖ-Matznetter: Oxfam-Bericht bestätigt Kritik der SPÖ an verfehlten Wirtschaftshilfen

Regierung muss Überförderung abstellen und COFAG-Gelder transparent machen – SPÖ fordert Sonderabgabe der Krisengewinner

Wien (OTS/SK) - „Wenn das renommierte Institut Oxfam die Pandemie als ‚Goldrausch für Milliardäre‘ bezeichnet, müssen auch in Österreich alle Alarmglocken schrillen. Denn diese Einschätzung bestätigt exakt unsere Kritik an den fehlgeleiteten Corona-Wirtschaftshilfen der türkis-grünen Regierung. Während viele kleine und mittlere Betriebe durch die Folgen der Krise am Rande der Existenz stehen, machen die Reichen und Mächtigen das Geschäft ihres Lebens. Und das auf Kosten der österreichischen Steuerzahler“, so der SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter angesichts eines aktuellen Berichts, den die Organisation Oxfam anlässlich einer digitalen Konferenz des Weltwirtschaftsforums Davos heute veröffentlichte. ****

Matznetter bekräftigt in diesem Zusammenhang einmal mehr, dass es endlich „volle Transparenz über die Tätigkeit der COFAG und eine komplette Neuaufstellung der Corona-Hilfen“ brauche, um die massive Überförderung einiger Großunternehmer abzustellen. „Es darf nicht sein, dass in einer gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Krise die einen immer reicher werden und die anderen auf der Strecke bleiben und von der ÖVP und den Grünen völlig im Stich gelassen werden. Deshalb fordern wir, dass Unternehmen, die in der Pandemie mit Steuergeld überfördert wurden und gleichzeitig riesige Gewinne gemacht haben, diese Überförderung in Form einer Sonderabgabe zurückzahlen“, so der SPÖ-Wirtschaftssprecher.

Matznetter abschließend: „Gerade die ÖVP könnte endlich den Wahrheitsbeweis antreten: Ist sie das, was in den Chats von Thomas Schmid steht, nämlich die ‘Hure der Reichen‘, oder trägt sie Verantwortung für das ganze Land und somit für die Arbeitnehmer*innen und die kleinen und mittleren Wirtschaftstreibenden?“ (Schluss) sr/lp

