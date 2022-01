„Peter und der Wolf“ am Samstag im Bezirksmuseum 21

Konzert für Kinder ab 3 Jahren (12 Euro), Anmeldung: 0660/581 33 96

Wien (OTS/RK) - Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Richtlinien veranstaltet der Kultur-Verein „grossundklein“ am Samstag, 22. Jänner, im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) ein „Mitmach-Konzert“ speziell für den Nachwuchs. Die kindgerechte Darbietung des Prokofjew-Werks „Peter und der Wolf“ in der Reihe „Klassik Cool!“ fängt um 10.30 Uhr an und dauert bis 11.15 Uhr. Eintrittskarten für das vergnügliche „Musikalische Märchen“ kosten für Kinder und Erwachsene jeweils 12 Euro. Dieses Programm ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet und wird älteren Begleitpersonen gleichfalls gefallen. Prisca Bucholtz (Erzählung, Musikvermittlung), Manon Bauer (Violoncello) und Christo Popov (Klavier) wecken bei der Matinee das Interesse der Jugend an klassischen Klängen. Neben anderen „Überraschungen“ wird an dem Vormittag flott ein Lasso geschwungen. Nähere Infos und Anmeldungen: Telefon 0660/581 33 96 und E-Mail office@grossundklein.info.

Von Ausstellungen und Vorträgen bis zu Konzerten, Lesungen und Schauspiel erstrecken sich die Kultur-Termine im Bezirksmuseum Floridsdorf. Koordinator sämtlicher Aktivitäten ist Museumsleiter Ferdinand Lesmeister. Auskünfte dazu erteilt der ehrenamtlich wirkende Bezirkshistoriker unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 und per E-Mail unter der Adresse bm1210@bezirksmuseum.at.

