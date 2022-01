Einladung: Pressekonferenz "Erster Österreichischer Krebsreport"

Wien (OTS) - Mit dem ersten österreichischen Krebsreport liegt erstmals eine umfassende Gesamtschau über „Krebs in Österreich“ vor. Dafür haben in einer einzigartigen Zusammenarbeit alle wesentlichen Institutionen & Expert:innen ihre Expertise eingebracht, und es wurden Zahlen, Daten und Fakten in großer Tiefe zusammengeführt sowie zum Teil sogar erstmalig erhoben.

Um dieses Werk vorzustellen, laden die Österreichische Krebshilfe und die Österreichische Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie (OeGHO) zu einem

Virtuellen Pressegespräch „Österreichischer Krebsreport“

am Dienstag, dem 1. Februar 2022, 10:30 Uhr

via Webinar-Livestream (Registrierung siehe unten)



Die Gesprächspartner:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Hilbe , Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie (OeGHO)

, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie (OeGHO) Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda , Präsident der Österreichischen Krebshilfe

, Präsident der Österreichischen Krebshilfe Mag. Dr.scient.med. Monika Hackl , Leitung des Österreichischen Nationalen Krebsregisters, Statistik Austria

, Leitung des Österreichischen Nationalen Krebsregisters, Statistik Austria Dr. Karin Eglau, MPH , Senior Health Expert, Planung und Systementwicklung, Gesundheit Österreich GmbH (GÖG)

, Senior Health Expert, Planung und Systementwicklung, Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) Assoz.-Prof. Priv.-Doz. Dr. Armin Gerger, Wissenschaftlicher Leiter „Österreichischer Krebsreport“

