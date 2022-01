#dif21: Erlös aus Becherpfand geht an „Ich bin O.K.“

Die gesammelten Spenden der Donauinselfest-Besucher*innen in der Höhe von 5.100 Euro gehen an den Kultur- und Bildungsverein für Menschen mit und ohne Behinderung „Ich bin O.K.“.

Wien (OTS/SPW) - Beim 38. Donauinselfest von 17. bis 19. September 2021 sowie bei der #dif21 Sommertour haben der Tanzverein „Ich bin O.K.“ und zahlreiche heimische Künstler*innen trotz Pandemie zehntausende Menschen in Wien begeistert. Zusammenhalt, Solidarität und Inklusion standen wie immer im Mittelpunkt des Festes und so wurde auch die Tradition von Charity-Aktionen im Rahmen des Events fortgeführt.

„Das Donauinselfest ist ein Ort für alle Menschen und ein Event, das durch seinen niederschwelligen Zugang für jede*n zugänglich ist. Kunst und Kultur werden hier in unterschiedlichsten Stilrichtungen und auf verschiedene Arten gelebt und gefeiert – das macht das Donauinselfest absolut einzigartig und diese Werte halten wir unantastbar hoch“, so Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien. „Ich freue mich sehr, dass wir mit unserer Becherpfand-Sammelaktion ein so großartiges Projekt wie ‚Ich bin O.K.‘ unterstützen können, deren Mitglieder uns am #dif21 Festivalwochenende und während der #dif21 Kidstour absolut begeistert haben!“

Inklusion und Diversität am Donauinselfest

Das Donauinselfest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt und den respektvollen Umgang miteinander. Dazu zählt vor allem auch das Thema Inklusion. „Ich bin O.K.“ ist ein künstlerisches Integrationsprojekt für Menschen mit und ohne Behinderung. Gemeinsam mit Robert Steiner, den Helfern Wiens und den Wiener Kinderfreunden haben die Künstler*innen von „Ich bin O.K.“ im Rahmen der #dif21 Sommertour ein tolles #dif21-Kidstour-Programm auf die Beine gestellt. Und auch am großen Festivalsonntag auf der Donauinsel lieferten die Künstler*innen des Vereins eine beeindruckende Show.

Da die aktuelle COVID-19-Situation keine persönliche Scheckübergabe zulässt, wird die Spende diesmal digital überreicht – die Freude über die gesammelte Summe bleibt aber auch auf diesem Weg groß. „Wir bedanken uns bei allen Besucher*innen des Donauinselfests für die tolle Stimmung vor Ort und für die finanzielle Unterstützung, die dazu beiträgt, künstlerische Talente in unserem Land zu fördern“, so Hana Zanin, Obfrau und künstlerische Leitung von „Ich bin O.K.“, abschließend.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

