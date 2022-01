Über 12.500 Stimmen für eine gerechte Matura

Da sich das Bildungsministerium gegen weitere Anpassungen der Matura 2022 ausspricht, werden wir diesen Dienstag an Schulen in ganz Österreich Warnstreiks abhalten. Durch das große Interesse von Schülerinnen und Schülern finden zusätzlich zu den angekündigten Streiks dutzende lokale Aktionen sowie Online-Aktivismus statt. Unser Maturastreik wird also wohl wesentlich größer und breiter als erwartet. Es wird an vielen Schulen Streiks und Versammlungen während der Unterrichtszeit, aber auch Aktionen auf Social Media geben - und beteiligen können sich alle, denen eine faire Matura ein Anliegen ist

Flora Prantl, Bundesvorsitzende der Aktion kritischer Schüler_innen

