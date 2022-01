Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

Sieben Verkehrstote zwischen 1. und 16. Jänner 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Mitfahrer in einem Pkw, zwei Radfahrer und ein Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 13. Jänner 2022, im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich, bei dem ein Radfahrer getötet wurde. Der 17-Jährige fuhr in den Morgenstunden mit seinem unbeleuchteten Fahrrad zu einer Kreuzung mit einer Landesstraße B. Laut ersten Ermittlungen dürfte er vermutlich, beim Einfahren in die Kreuzung, ein Vorrangzeichen missachtet haben und wurde dabei von einem herannahenden Klein-Lkw erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde der 17-Jährige auf einen Radweg geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Der Radfahrer wurde an der Unfallstelle reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch seinen schweren Verletzungen erlag. Die Insassen des Klein-Lkws blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Am Wochenende verunglückte ein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landesstraße B und je eine auf einer Autobahn und Landesstraße L ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in der Steiermark und jeweils einer in Kärnten, Oberösterreich und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und je einem Fall eine Alkoholisierung, eine Missachtung von Ge-/Verboten und eine Vorrangverletzung. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.

Vom 1. bis 16. Jänner 2022 gab es im österreichischen Straßennetz sieben Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es neun und 2020 ebenfalls neun.

