"Mieten im Grünen": 141 bezugsfertige Wohnungen im Herzen des Tullnerfelds

Wien/Niederösterreich/Burgenland (OTS) - Klagenfurt/Pixendorf - Das Bauprojekt „Wohnpark Tullnerfeld“ in Pixendorf (NÖ) im Gemeindegebiet von Michelhausen verbindet ländliche Idylle mit der schnellen Erreichbarkeit der Großstadt Wien. In dieser begehrten Wohnregion konnte Riedergarten Immobilien in den letzten Jahren bereits 78 Eigentumswohnungen errichten und an zufriedene Kunden übergeben. Nun folgen 141 Mietwohnungen von ca. 30 m² bis ca. 94 m², die nun fertiggestellt und ab sofort beziehbar sind.

Einzigartige Verkehrsanbindung

Die Anbindung über die nah gelegene ÖBB-Bahnstation „Tullnerfeld“ an die umliegenden Zentralräume ist einzigartig: Binnen elf Zugminuten zum Bahnhof Wien Hütteldorf und zum Westbahnhof, binnen 18 Zugminuten zum Wiener Hauptbahnhof und 15 Minuten nach St. Pölten. Ins Zentrum nach Tulln benötigt man 8 Autominuten. „Wir setzen bei all unseren Bauprojekten bewusst auf lebenswerte und attraktive Standorte“ , berichtet Riedergarten-Geschäftsführer Herbert Waldner, MAS. „Entscheidend für den Wohnpark Tullnerfeld war die optimale Kombination aus Stadt und Land – also im Grünen zu wohnen und doch schnell im Stadtzentrum zu sein.“ Exzellente Infrastruktur in unmittelbarer Umgebung sowie vielfältige Freizeitmöglichkeiten machen den Wohnpark zusätzlich interessant.

Das Allerbeste für alle

Das Maximum an Lebensqualität inmitten ländlicher Idylle spricht dabei alle an – von Singles über Paare bis hin zur Familie. „Es entstehen vielfältige Mietwohnungen, die im Großraum Wien hinsichtlich Ausstattung und Lage ihresgleichen suchen – und das bereits ab einer Monatsmiete von 412 Euro.“ , berichtet Geschäftsführer Mag. Bernd Rausch. Geräumige und helle Wohnungen mit unterschiedlichsten Größen und Grundrissen von ca. 30 bis ca. 94 m² bieten ein Höchstmaß an Komfort – etwa komplett ausgestattete Küchen und Badezimmer sowie hochwertige Parkettböden und Fliesen. Besonders attraktiv sind die großzügigen Außenbereiche: Balkone, Terrassen oder Gärten schaffen zusätzlichen Erholungsraum. Eine Tiefgarage, Fahrrad- und Kinderwagen-Abstellplätze, Paket-Abholstation, Elektro-Ladestationen und Kinderspielplätze ergänzen die Rundum-Ausstattung.

Beeindruckende Extras

Doch damit nicht genug: Viele Services, die beim Kärntner Bauträger traditionell unter „Riedergarten plus“ laufen, erwarten die zukünftigen Mieter: fix installiertes Internet, Glasfaser Medien Paket, klimatisierte Penthäuser, Rollläden mit Elektro-Fernbedienung bzw. Raffstoreanlagen mit Z-Lamellen und vieles mehr. „Um das Ambiente der zukünftigen Wohnung optimal zu vermitteln, steht eine Musterwohnung für Besichtigungen zur Verfügung.“ berichtet Mag. Bernd Rausch. „Da die Nachfrage nach den Mietwohnungen sehr groß ist, heißt es: schnell sein, sich für eine Mietwohnung im Grün entscheiden und ebenso zufrieden wohnen - wie bereits unsere Mieter*innen vor Ort. Mehr als die Hälfte der angebotenen Mietwohnungen konnten so schon vergeben werden.“

Sicherheit und Gesundheit gehen vor

Riedergarten Immobilien achtet im Sinne unser aller Gesundheit auf die Einhaltung der aktuellen COVID-Vorschriften. Trotz dieser Einschränkungen können Wohnungen nach Terminvereinbarung besichtigt, Mietverträge unterzeichnet und Wohnungen übernommen werden.

Das Team von Riedergarten Immobilien / Zweigstelle Niederösterreich und Acacio Immobilien stehen ihnen sehr gerne bei Interesse und Rückfragen zur Verfügung.

Kostenlose Info-Hotline: 0800 221 101



Kostenlose Info-Hotline: 0800 221 101



Riedergarten Immobilien GmbH: Zweigstelle Niederösterreich

Bahnhofsring 48, 3441 Pixendorf

Regional-Vertriebsleiterin DI Bianca Germann

Mobil: +43 (0) 676 84 50 30 410

E-Mail: germann @ riedergarten.at



ACACIO Immobilien

Bahnhofsring 48, 3441 Pixendorf

Maria Gröblacher

T: +43 664 881 88 636

E-Mail: mg @ acacio.at

Über Riedergarten Immobilien

Die RIEDERGARTEN IMMOBILIEN Gruppe mit Hauptsitz in Klagenfurt ist seit 26 Jahren mit Engagement und Erfolg in den Geschäftsbereichen Investment, Projektentwicklung, Vermarktung und Immobilienverwaltung tätig. Wohnungs- und Gewerbeprojekte werden derzeit nicht nur in Kärnten, sondern auch in Niederösterreich und Wien umgesetzt.

RIEDERGARTEN IMMOBILIEN wurde 1995 von Herbert Waldner, MAS, in Hermagor gegründet. Sieben Jahre später, nämlich 2002, verlegte das Unternehmen seinen Hauptsitz nach Klagenfurt. Seit 2008 fühlt sich RIEDERGARTEN im eigenen „Office Center Riedergarten“ am Schleppe-Platz 8 in Klagenfurt sehr wohl. 2019 wurde ein weiteres Büro am Hochleistungsbahnhof Tullnerfeld als Niederlassung für Niederösterreich und Wien eröffnet. „Bei der Planung unserer Objekte orientieren wir uns an den Bedürfnissen unserer Kunden und versuchen die Anforderungen der Zukunft vorwegzunehmen.“ , bringt es Herbert Waldner, MAS, Gründer und Geschäftsführer von RIEDERGARTEN auf den Punkt.

Breit aufgestelltes Geschäftsspektrum. Die Kernkompetenzen von RIEDERGARTEN liegen in der Projektentwicklung, Errichtung und Verwertung von Immobilien in den Bereichen klassischer Wohnbau, in Errichtung und Betrieb von Ferien- und Tourismusimmobilien sowie der Umsetzung von gewerblichen Projekten wie Bürogebäuden, Fachmärkten und Tankstellen. Diese Bereiche bilden seit Beginn an die erfolgreichen Standbeine des Klagenfurter Immobilienentwicklers. „Nachhaltiges Handeln und Denken sind das Fundament unserer Unternehmensstrategie. Qualität und Wertbeständigkeit sind Maßstäbe, die von uns ständig neu überprüft werden.“ , betont Mag. Bernd Rausch, Geschäftsführer der RIEDERGARTEN IMMOBILIEN GmbH.

Lesen sie mehr auf www.riedergarten.at

Über ACACIO Immobilien

ACACIO Immobilien ist ein auf die Entwicklung, Verwertung und Vermittlung spezialisiertes Unternehmen. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt dabei in Niederösterreich. Mit dem Sitz direkt beim Bahnhof Tullnerfeld ist eine optimale Erreichbarkeit für Kunden und Geschäftspartner gegeben. Die Bedürfnisse der Kunden stehen bei ACACIO Immobilen stets im Mittelpunkt.

Ing. Michael Schreiber ist geschäftsführender Gesellschafter und seit mehr als 30 Jahren im Immobilienbereich tätig. Acacio Immobilien unterstützt Riedergarten Immobilien bei der Vermietung und Betreuung der Interessenten.

Mehr dazu auf https://acacio-immobilien.at/

Riedergarten Immobilien

Leonie Kasprian, MSc, Presse & Marketingleitung

T: +43 (0) 676 84 50 30 700

E: kasprian @ riedergarten.at

W: www.riedergarten.at