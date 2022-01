Schon 3,9 Millionen UserInnen – Heute.at bleibt weitaus größte Onlinezeitung

Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) weist Heute.at mit 3,96 Millionen Unique Usern einen neuen Allzeit-Rekord für Dezember 2021 aus.

Wien (OTS) - – Neue Rekordwerte in der am Montag veröffentlichten ÖWA: Heute.at erreichte im Dezember bereits 3,96 Millionen Österreicherinnen und Österreicher und ist damit – gerechnet nach Unique Usern – das größte private Medienportal im Land.

Die unabhängige Webanalyse weist für Heute.at jedoch auch in allen anderen Messkategorien Top-Werte aus: Die Userinnen und User steuerten Heute.at von 8,2 Millionen unterschiedlichen Endgeräten aus an. Damit bleibt Heute.at auch in der wichtigen Kategorie der Unique Clients im Dezember Marktführer unter sämtlichen Online-Tageszeitungen, die Einzelangebote im Internet betreiben. 45,9 Millionen Visits markieren ebenso einen neuen Allzeit-Höchststand.

Heute.at-Chefredakteur Clemens Oistric bedankt sich im Namen des gesamten Teams für das große Interesse: „In unsicheren und bewegten Zeiten informierten sich schon knapp vier Millionen Menschen auf Heute.at. In nur einem Monat sind somit noch einmal mehr als 153.000 Leserinnen und Leser dazugekommen – sie möchte ich herzlich willkommen heißen. Wir wollen neben rasanten News-Updates auch das Positive sehen und punkten mit jungen, frischen Unterhaltungsangeboten.“

Von diesem Themenmix profitieren vor allem auch die Werbekunden des Hauses, freut sich Mag. Alexander Leitner, Managing Director Digital von Goldbach Audience Austria, die die Vermarktung von Heute.at innehat: „Heute.at erreichte im Dezember 58,4 Prozent aller Internet-Nutzerinnen und Nutzer in Österreich. Das eröffnet beste Voraussetzungen, um Zielgruppen quer durch die Bundesländer in großer Zahl anzusprechen.“

Quellen: Österreichische Webanalyse, Dezember 2021, Einzelangebote

Austrian Internet Monitor 2020

