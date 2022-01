„Report“ über letzte Hürden vor der Impfpflicht

Am 18. Jänner um 21.05 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio ist Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 18. Jänner 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Letzte Hürden vor der Impfpflicht

Eine Rekordzahl an Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf der Impfpflicht war in den vergangenen Tagen zu sichten – und das ist nur ein Teil des großen Ressourcenaufwands, den die Einführung der Impfpflicht mit sich bringt. Je näher der Zeitpunkt Anfang Februar rückt, umso dringlicher wird dieser in Frage gestellt bzw. wird eine Verschiebung gefordert. Innerhalb der Parteien und der Sozialpartner mehren sich die kritischen Stimmen; Behörden, die dieses Gesetz umsetzen müssen, warnen vor einer Flut von Einsprüchen und Beschwerden und fordern mehr Personal. Yilmaz Gülüm und Helga Lazar über die letzten Hürden vor der Impfpflicht.

Gast im Studio ist Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein, Die Grünen.

Wie tickt Hans Peter Doskozil?

Im Burgenland herrscht er mit absoluter Mehrheit, im Bund herrscht Unverständnis über ihn. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sorgt regelmäßig für Aufregung in der SPÖ. Zwischenrufe, Meinungsschwenks, Kritik an der Parteichefin – ist das alles Teil eines Plans, um in der Bundespolitik zurückzukehren? Und für welche Politik steht er eigentlich? Ein Bericht von Alexander Sattmann und Martin Pusch.

Schlüsselrolle für Lega

Nächste Woche beginnt in Italien eine Wahl, die weitreichende Folgen haben wird: Gesucht wird ein Nachfolger für Staatspräsident Sergio Mattarella. Würde der derzeitige Regierungschef Mario Draghi in dieses Amt wechseln, hieße das das Ende der Koalition. Das hat zumindest die Forza Italia, die ihren Chef, Silvio Berlusconi, ins Präsidentenrennen schicken will, angekündigt. Eine Schlüsselrolle nimmt im derzeitigen Poker die rechte Lega ein. Aber was will sie wirklich? Und wie bewegt sich Parteichef Matteo Salvini zwischen dem Anspruch, ganz Staatsmann zu sein, und seinem Populismus? Cornelia Vospernik hat in Italien und vor allem im Lega-Kernland nachgefragt.

Verbrecher oder Held?

Julian Hessenthaler, der Mann, der hinter dem Ibiza-Video steht, sitzt wegen mutmaßlichen Drogenhandels weiter in Untersuchungshaft. Seine Anwälte halten die Drogenvorwürfe für konstruiert und wollen seine Enthaftung erreichen, linke Aktivisten sehen in ihm gar einen Freiheitskämpfer. Nachweislich ist Geld geflossen, um Belastungszeugen zu Aussagen zu bewegen. Doch ist deshalb an den Vorwürfen tatsächlich nichts dran? Vor dem neuen Verhandlungstermin Mitte Februar bringen sich die Kontrahenten in Stellung. Eva Maria Kaiser berichtet.

