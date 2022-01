Das eigene Gartenhaus für Erholung und Zufriedenheit

Wien (ots) - Die Stadt Wien hat mehr als 1,8 Millionen Einwohner. Viele dieser Einwohner leben in Wohnungen und wünschen sich einen weg in die Natur. Da kommt der eigenen Garten wie gerufen. Aus diesem Grund versorgen sich immer mehr Österreicher mit einem Mietobjekt, um an den Wochenenden die Sonne und die Natur genießen zu können. Um auch wirklich die Freizeit gebührend in seinem eigenen Garten erleben zu können, sollte das Gartenhaus nicht fehlen.

Gartenhäuser aus Holz sind der neuste Trend

Eine Gartenhütte sollte in keinem Garten fehlen. Diese kleinen Häuser lassen sich ideal als Unterkunft im eigenen Garten oder als Abstellfläche für Werkzeuge und Gartengeräte nutzen. Wer sich für seinen Garten eine Unterkunft wünscht, sollte beim Erwerb der Gartenhäuser auf ausreichend Platz achten. Große Gartenhäuser mit Terrassen und Wohnraum sind mittlerweile im Markt etabliert und optimal, um einfach auch ein Wochenende im Garten verbringen zu können.

Je nach Größe können die Häuser von mehreren Personen bewohnt werden. Kleiner Tipp: Sie eigenen sich hervorragend als Wochenendhaus.

Worauf man bei einem Gartenhaus achten sollte

Wichtig beim Erwerb des Gartenhauses ist, dass man neben der Verarbeitung auf die Stellmaße achtet. Man sollte also im Vorfeld unbedingt darauf achten, dass ausreichend Platz auf dem Grundstück vorhanden ist. Zusätzlich darf das Gartenhausfundament tragfähig und massiv sein. Um das richtige Fundament zu erschaffen, muss man wissen, wie schwer das gewünschte Gartenhaus ist.

Bei einem angemietet Garten ist vorab das Genehmigungsverfahren einzuholen. Ist der Bau eines Gartenhauses erlaubt? Welche Bedingungen und Voraussetzungen müssen für den Bau erfüllt sein. Diese Informationen erhalten Interessierte bei Ihrem Vermieter.

Hinweis: Informieren Sie sich in der Stadtverwaltung, ob das Grundstück für den Bau eines Gartenhauses zugelassen ist. Sollten Sie ein Eigentum besitzen, dann entfallen diese Informationen vermutlich. Aber auch hier sollten Sie nach einer Baugenehmigung fragen.

