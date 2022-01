Bezirksmuseum 15: Filmabend „Purpur und Waschblau“

Anmeldungen für Freitag, 21. Jänner: Telefon 0664/249 54 17

Wien (OTS/RK) - Nur noch bis Freitag, 28. Jänner, läuft im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) die Sonder-Ausstellung „Kino, Theater, Varieté“. In der Schau wird über einstige Unterhaltungsstätten im 15. Bezirk und über dort gastierende Künstlerinnen und Künstler berichtet. Unter anderem trat die Schauspielerin und Sängerin Hansi Niese im „Colosseum“ in der Schanzstraße auf und es gelangten wiederholt Filme mit der Akteurin in Lichtspieltheatern im 15. Bezirk zur Aufführung. Gut dazu passend findet am Freitag, 21. Jänner, in den Museumsräumen in der Rosinagasse 4 ein Filmabend statt.

Der Filmfachmann Nikolaus Wostry („Filmarchiv Austria“) zeigt die Komödie „Purpur und Waschblau“ (1931), in der Hansi Niese eine Doppelrolle als Wäscherin und Fürstin spielt. Beginn der Veranstaltung ist um 17.30 Uhr. Wostry beantwortet Fragen des Publikums zu dem Streifen und informiert über die Erfolge der beliebten Mimin. Gegen 19.00 Uhr endet das Beisammensein. Der Eintritt ist gratis. Das ehrenamtliche Museumsteam (Leiterin: Brigitte Neichl) erbittet Spenden der Gäste. Außerdem wird um Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen und um Anmeldungen ersucht: Telefon 0664/249 54 17. Reservierungen per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.

Sonder-Ausstellung: Fotos, Programme, Platten, Bücher, u.v.a.

Die Sonder-Ausstellung „Kino, Theater, Varieté“ erinnert mit liebevoll gestalteten Schautafeln in Wort und Bild an früher im 15. Bezirk etablierte Unterhaltungsbetriebe aller Art und dokumentiert seinerzeitige Aktivitäten von Künstlerinnen und Künstlern. Zu besichtigen sind Fotografien, Film-Programme, Schallplatten, Bücher, Schriften, Kino-Karten, Zeitungsartikel und sonstige Exponate. Das Museum ist jeden Freitag (15.30 bis 17.30 Uhr) und Montag (17.00 bis 19.00 Uhr) offen. Ein fixes Eintrittsgeld wird nicht verlangt. Die freiwillig arbeitende Museumsmannschaft freut sich über Spenden. Das Publikum muss die geltenden Corona-Bestimmungen befolgen. Geschlossen bleiben die Räumlichkeiten an Feiertagen und an schulfreien Tagen. Mehr Informationen über das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Filmarchiv Austria: www.filmarchiv.at

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/



(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse