„Pimp your TV, Baby!“

Mit neuer simpliONE Box eröffnet simpliTV eine flexible TV-Erlebniswelt

Wien (OTS) - Die neue simpliONE Box macht jeden Fernseher zum Smart-TV und garantiert höchste Flexibilität beim TV-Genuss. TV-Nutzer/innen können nicht nur klassisches Fernsehen über Antenne empfangen, sondern auch sämtliche Funktionen aus der Streamingwelt nutzen. So sind mit der simpliONE Box die Sendungen der letzten 7 Tage jederzeit abrufbar, zusätzlich ermöglicht die Box Zugriff auf zahlreiche Apps im Google Play Store wie die ORF TVthek, YouTube, Amazon Prime u.v.m. Die simpliONE Box ist ab sofort im Fachhandel und im simpliTV Webshop erhältlich.

Die simpliONE Box eröffnet neue Dimensionen des Fernsehens: Die Box an den Fernseher anschließen, mit dem Internet verbinden und schon kann die Reise in eine neue Fernsehwelt starten!

simpliONE – Eine Box, alles drin!

Neben dem klassischen Live-Fernsehen stehen viele praktische Funktionen für ein auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenes TV-Vergnügen zur Verfügung. Hat man eine Sendung verpasst oder ist mitten im Film eingeschlafen, ist das kein Problem mehr – Sendungen sind mithilfe der 7-Tage-Replay-Funktion eine Woche im Nachhinein abrufbar. Mit der praktischen Start-/Stopp-Funktion lässt sich das Live-TV-Programm nach Belieben pausieren und jederzeit wieder starten. Dank der Restart-Funktion können laufende Sendungen von vorne gestartet werden. Somit muss man nicht mehr pünktlich zum Programmbeginn vor dem Fernseher sitzen. Die Lieblingsserie lässt sich außerdem mit dem persönlichen Online Videorekorder aufnehmen, speichern und jederzeit abrufen.

„Ganz nach dem Motto ,Pimp your TV, Baby‘ bringt die Box ein flexibles Fernseherlebnis in jedes Wohnzimmer ‒ so wird jeder Fernseher im Handumdrehen zu einem Smart-TV“, freut sich Thomas Langsenlehner, Geschäftsführer von simpliTV, über die Innovation.

Die simpliONE Box bietet Fernsehen der neuesten Generation mit allen Vorteilen der simpliTV App. Ausgestattet mit der neuesten Android-Version bietet die Box mit einem Klick Zugriff auf zahlreiche weitere Apps wie die ORF TVthek, Amazon Prime, YouTube, Disney+ und Spiele, die unkompliziert aus dem Google Play Store heruntergeladen und installiert werden können. Durch den bereits in der Box integrierten Chromecast ist es außerdem möglich, Fotos, Videos und Musik vom Smartphone oder Tablet auf das TV-Gerät zu streamen. Somit können auch ältere TV-Geräte mit der Smart-TV Technologie aufgewertet werden.

Einzigartigen Bedienkomfort bietet die dazugehörige Fernbedienung. Die simpliTV App kann direkt über die Taste auf der Fernbedienung angesteuert werden. Ein besonderes Highlight ist auch die ORF Taste, über die sich die ORF TVthek direkt aufrufen lässt. Außerdem ermöglicht die Fernbedienung auch Sprachsteuerung via Google Sprachassistent.

Fernsehen kann so simpli sein

Vor allem die Benutzeroberfläche der simpliONE App hebt das Fernsehen auf ein neues Level: Neben einer intuitiven Navigation bietet die Rubrik „Entdecken“ eine einzigartige Übersicht von persönlichen Empfehlungen, Aufnahmen und Genres aller Art. So kann das TV-Publikum „on demand“ in den Sendungen der letzten Woche stöbern, konkrete Inhalte finden oder nach bestimmten Genres wie z.B. „Krimi & Thriller“, „Dokus & Reportagen“ oder „Kabarett & Comedy“ suchen.

Zeitgleich sind zudem zwei Streams möglich, so kann am TV beispielsweise das Fußballmatch live verfolgt und gleichzeitig die Lieblingsserie am Tablet gestreamt werden.

Volles Programm ohne laufende Kosten – das aktuelle Angebot im Detail

Das innovative Fernseherlebnis kann nicht nur mit der neuen simpliONE Box oder per App für Smart-TVs, sondern auch auf sämtlichen mobilen Devices wie Smartphone oder Tablet genutzt werden. Bei Neuanmeldung des Antenne Plus-Paketes, das mehr als 50 Sender inklusive HD bietet, gibt es die simpliONE Box um 0,- Euro, bei Anmeldung der kostenfreien HD-Aktivierung ist die Box um 99,- Euro erhältlich. Mit der HD-Aktivierung sind 17 Sender inklusive HD ohne laufende Kosten flexibel empfangbar. simpliTV-Kundinnen und -Kunden können mit der Antenne HD-Aktivierung neben der ORF-Programmfamilie (ORF 1, ORF 2, ORF III, ORF Sport +) zahlreiche weitere Sender in HD und UHD (4k) empfangen.

Über simpliTV

simpliTV ist der Spezialist für TV-Unterhaltung in Österreich und bietet für jeden das richtige Fernsehen – egal ob über Antenne, SAT oder Streaming. Die Produkte ermöglichen einen unkomplizierten Zugang zu Fernsehen, Entertainment und Information. simpliTV ist die Marke, unter der die simpli services GmbH & Co KG (simpli services) ein breites Angebot an TV-Produkten vermarktet. simpli services ist ein Unternehmen der ORS-Gruppe.

Für weitere Informationen: www.simpliTV.at

Über die ORS Group

Die ORS garantiert Content-Anbietern die Übertragung von Audio- bzw. audiovisuellen Angeboten via Terrestrik, Satellit und Kabel sowie auch IP Services und Streaming Lösungen. Unter der Marke „simpliTV“ betreibt die ORS comm selbst eine TV-Plattform, die preisbewussten TV-Konsumenten via Antenne und SAT zur Verfügung steht.

Für weitere Informationen: www.ors.at

