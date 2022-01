Caritas und Land NÖ stellen vor: „Ausbildung mit Zukunfts- und Jobgarantie“

Bildung, die hilft: Startschuss für berufsbegleitende Schule für Sozialbetreuungsberufe und HLW für Sozialmanagement mit LR Teschl-Hofmeister, BGM Schneeberger und Bildungsdirektor Heuras

Wiener Neustadt (OTS) - Mitarbeiter*innen in Sozial- und Gesundheitsberufen sind gefragter denn je. „Die Corona-Krise hat verdeutlicht: Sozialberufe sind systemrelevant“ , betonte Klaus Schwertner, gf. Caritasdirektor der Erzdiözese Wien, anlässlich der Präsentation einer neuen Ausbildungsform am Caritas-Schulstandort Wiener Neustadt. „Wenn zuletzt zu Recht häufig von dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel im Pflege- und Sozialbereich die Rede ist, dann ist die Caritas Schule Wiener Neustadt eine punktgenaue Antwort auf diese Herausforderung.“ Zahlreiche Studien zeigen, dass bis 2030 in ganz Österreich zusätzlich 100.000 Fachkräfte in der Pflege, aber auch darüber hinaus im gesamten Sozialbereich benötigt werden. Schwertner: „Die gute Nachricht lautet: So viele Menschen wie noch nie entscheiden sich für den Beruf im Sozial- und Gesundheitsbereich. Umso mehr freuen wir uns, dass die Bundesregierung, die Bundesländer und mit ihnen viele engagierte Bürgermeister*innen erkannt haben, dass mit dem Fachkräftemangel auch eine Riesenchance verbunden ist: 100.000 zu besetzende Stellen sind schließlich auch 100.000 Arbeitsplätze von morgen. Jobs mit Sinn und Zukunftsgarantie. 100.000 Perspektiven, 100.000 Arbeitsplätze und eine generationenverbindende Arbeit.“

Das Land Niederösterreich setzt auf kurz-, mittel- und langfristige Lösungen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen: „Die Sicherstellung einer modernen Pflegeversorgung ist eine der ganz zentralen Herausforderungen der Zukunft, das Land Niederösterreich und ich als zuständige Sozial-Landesrätin legen hier einen ganz klaren Fokus darauf. Das Personal ist dabei die wichtigste Ressource, weshalb wir im Bundesland auch laufend Maßnahmen im Ausbildungsbereich in Absprache mit Experten und Expertinnen sowie Trägern setzen. Ich freue mich daher, heute beim Startschuss für so ein großartiges Projekt der Caritas Wien dabei zu sein. Gerade im Bereich der Pflege und Betreuung ist die Caritas Wien ein langjähriger und verlässlicher Partner für uns im Land Niederösterreich.“ , erläutert LR Christiane Teschl-Hofmeister. In Wiener Neustadt, einer der drei am stärksten wachsenden Gemeinden Österreichs wird das Potential von Bürgermeister Klaus Schneeberger als Bildungsstandort für das Industrieviertel gefördert: „Wiener Neustadt ist DIE Bildungsmetropole Niederösterreichs und bietet von den Krabbelstuben bis zu den Universitäten alle Möglichkeiten. Durch den neuen Schwerpunkt 'Sozialmanagement' der Caritas-Schule kommt ein Thema dazu, das immer wichtiger wird und den Kindern und Jugendlichen somit ganz neue Möglichkeiten für eine praxisorientierte fundierte Ausbildung bietet. Als Bürgermeister freue ich mich über diese Bereicherung und bedanke mich bei den Verantwortlichen der Caritas für diesen wichtigen Impuls." „Zum einen ist ganz klar, dass es gerade im Pflegebereich aktuell großen Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften gibt“, so ergänzt Bildungsdirektor Johann Heuras, „und zum zweiten wissen wir aus aktuellen Studien, dass auch das Interesse der Jugendlichen für Pflegeberufe gegeben ist."

Neue Schulform und berufsbegleitende Ausbildungen: Anmeldungen ab sofort möglich!

Die Schule spricht Schüler*innen und Studierende ab 14 oder 17 Jahren an, die Schule für Sozialbetreuungsberufe wird auch von älteren Personen und Quereinsteiger*innen besucht. Neu ist ab Herbst die HLW für Sozialmanagement sowie die Möglichkeit, die Schule für Sozialbetreuungsberufe berufsbegleitend zu absolvieren. „Wer diese Schule besucht, kann es sich danach im wahrsten Sinne des Wortes aussuchen – Arbeitgeber, Arbeitsort und die verschiedensten Funktionen im Sozialbereich. Anmeldungen sind ab sofort möglich! Im Jänner und Februar bieten wir online auch noch Infotage für Interessierte an“ , betont Schulleiter Hans Christian Kailich. Frühere Absolvent*innen arbeiten heute als Pflegefachkräfte, als Betreuer*innen im Bereich Menschen mit Behinderung, als Familienhelfer*innen und andere besuchen weiterführende Bildungseinrichtungen wie Fachhochschulen oder Universitäten.

Bildung, die hilft: Caritas Schule Wiener Neustadt im Überblick

Neu! Die HLW für Sozialmanagement startet ab Herbst 2022 und umfasst eine Ausbildung mit Matura mit Schwerpunkt auf wirtschaftlichen und sozialen Inhalten inklusive Praktika.

Neu! Durch die berufsbegleitende Form der Schule für Sozialbetreuungsberufe wird vielen Menschen, die durch Beruf und/oder Familie zeitlich eingeschränkt sind, der Zugang zum Sozialberuf ermöglicht. Das hilft besonders Quereinsteiger*innen, die sich für den hochgefragten Beruf entscheiden. „Die Schule Wiener Neustadt bietet hier Ausbildungsformen mit Zukunfts- und Jobgarantie. Eine sinnstiftende Arbeit in den unterschiedlichsten Bereichen – von Pflege, über Behindertenbetreuung bis hin zur Altenarbeit und – ab Herbst neu – im Bereich Sozialmanagement.“ schließt Klaus Schwertner ab.

Bereits länger am Standort befinden sich für Jugendliche ab 14 die Fachschule für Sozialberufe und die Fachschule für soziale Berufsorientierung. Jugendlichen ab 17 Jahre und Erwachsenen steht die Schule für Sozialbetreuungsberufe offen: Die Schwerpunkte liegen in der Behinderten- und Altenarbeit. Darüber hinaus können zusätzlich Lehrgänge zur Pflegeassistenz und Heimhilfe besucht werden.

Anmeldungen sind ab sofort unter www.wn.caritas-schule.at möglich, online Info-Tage am 21. (10-15 Uhr), 22. und 29.01.2022 (jeweils 9-12 Uhr). Alle anderen Caritas Schulstandorte finden Sie unter www.caritas-schulen.at

Ausbildungsstart:

berufsbegleitende Schule für Sozialbetreuungsberufe: Februar 2022

HLW für Sozialmanagement: Herbst 2022

