Neue Besucherregelungen für die NÖ Kliniken und Pflegezentren mit 17. Jänner in Kraft

Der Schutz der PatientInnen, BewohnerInnen und MitarbeiterInnen hat in den NÖ Kliniken und Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren höchste Priorität.

Niederösterreich (OTS) - Die Besucherregelungen werden entsprechend der jeweiligen Situation im Hinblick auf das Corona-Virus angepasst.

In den NÖ Kliniken ist mit 17. Jänner 2022 pro PatientIn ein Besuch von einer Person pro Woche möglich, sofern der Patient/die Patientin länger als eine Woche stationär im Klinikum aufgenommen ist.

Die Begleitung unterstützungsbedürftiger Patientinnen und Patienten und die Begleitung oder der Besuch Minderjähriger ist durch maximal zwei Personen möglich.

Weiters müssen BesucherInnen geimpft oder genesen sein und benötigen zusätzlich ein negatives PCR-Testergebnis, das nicht älter als 72 Stunden ist (2G-Plus-Regel).

Das Tragen einer FFP2-Maske ist verpflichtend.

In den NÖ Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren können die Bewohnerinnen und Bewohner pro Woche zwei BesucherInnen empfangen. Zu beachten ist hier, dass der Besuch immer nur von einer Einzelperson möglich ist. Auch in den NÖ Pflegezentren gilt die 2G-Plus-Regel mit Ausnahme des palliativen Settings und in kritischen Lebensereignissen. Das Tragen einer FFP2-Maske ist verpflichtend.

Die aktuell gültigen Besucherregelungen finden Sie unter www.landesgesundheitsagentur.at

