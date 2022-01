Neues Wissen auf doppeltem Fundament

ARS Akademie: 100 Euro Morawa-Gutschein für Fachliteratur bei der Buchung einer Ausbildung bis 31. Jänner 2022

Wien (OTS) - Eine berufliche Veränderung ist für viele ein beliebter Vorsatz zum Jahresstart. Ein Lehrgang oder eine Ausbildung können hierfür eine gute Grundlage sein. Um Personen bei ihren nächsten Karriereschritten zu unterstützen, bietet die ARS Akademie ein besonderes Angebot bis zum 31. Jänner 2022 an: Bei der Buchung eines Lehrgangs erhalten die Teilnehmer einen 100 Euro Gutschein für Fachliteratur von Morawa.

Fachliteratur als zweites Wissensstandbein

„ Die Teilnehmer profitieren von dieser Symbiose des Wissens zweifach. Im Rahmen ihrer Ausbildung erhalten sie praxisorientiertes und aktuelles Grundlagenwissen, um sich beruflich umzuorientieren oder den nächsten Karriereschritt zu wagen. Mithilfe der Fachliteratur können sie ihr Wissen gezielt vertiefen oder ein Nachschlagewerk für den beruflichen Alltag erwerben. Damit steht das neuerworbene Wissen von Anfang an auf einem doppelten Fundament “, erklärt Richard Melbinger, Geschäftsführer der ARS Akademie.

Lehrgang buchen & 100 Euro-Gutschein erhalten

Weiterbildungsinteressierte können bis zum 31. Jänner aus über 20 Ausbildungen in unterschiedlichen Fachbereichen wählen. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer den Code für den Morawa-Büchergutschein und können diesen online oder im Geschäft einlösen.



Weitere Informationen unter: ars.at/jahresstart



Über die ARS Akademie

Die ARS Akademie ist Österreichs größter privater Fachseminaranbieter und in allen Bundesländern vertreten. Mehr als 1.200 ausgewählte Top-Experten aus Wirtschaft, Praxis und Legistik geben ihr Wissen in über 1.200 verschiedenen Veranstaltungen an über 18.000 Teilnehmer pro Jahr weiter. Ob topaktuelle gesetzliche Änderungen, neueste Trends oder Basiswissen für den beruflichen Aufstieg – die ARS Akademie bietet mit 12 Fachbereichen ein breites Spektrum an Seminarinhalten und Branchenthemen und deckt so jeden Weiterbildungswunsch ab. Die Seminare können als Präsenz-Veranstaltung und oftmals auch als Online-Seminar im Virtual Classroom besucht werden. Auf Wunsch können die Weiterbildungen als Inhouse-Seminar gebucht werden.

