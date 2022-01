Neuer BDO Standort in Kärnten

Wien (OTS) - Ab sofort ist BDO auch für Kund:innen in Kärnten persönlich vor Ort. Ein junges und hochmotiviertes Team betreut den neuen Standort im schönen Klagenfurt am Wörthersee.



Mit der BDO Kärnten GmbH eröffnet das Prüfungs- und Beratungsunternehmen seinen neunten Standort und wird künftig die Präsenz im Süden Österreichs verstärken. Die Beratungsleistungen umfassen das klassische BDO Portfolio rund um Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit besonderem, regionalen Fokus auf Digitalisierung in der Buchhaltung. Mit Martin Mertel (Partner), Ernst Komarek (Partner), Verena Wiltsche (Director), Katrin Moitzi (Senior Managerin) und Franz-Stefan Stockbauer (Senior Manager) ist ein eingespieltes Team in der südlichsten Dependance von BDO Austria vertreten.



Das Besondere? Trotz bereits jahrelanger Berufserfahrung ist kein Teammitglied über 40. „Wir bilden viele kompetente Nachwuchskräfte im eigenen Haus heran und da ist es nur folgerichtig, dass wir einigen von ihnen nun den Auf- und Ausbau des neuen Standorts anvertrauen“, betont Peter Pilz, Partner und Geschäftsführer bei BDO. „Wir freuen uns sehr über das uns entgegenbrachte Vertrauen und diese einmalige Chance, BDO in Kärnten zu etablieren sowie unser Prinzip des ,Enablens‘ am neuen Standort weiter auszubauen. Noch mehr freuen wir uns auf neue Kolleg:innen in Klagenfurt. Den Kärntner Talenten wollen wir die gleichen Chancen ermöglichen, die wir selbst als junge Berufseinsteiger:innen dank des familiären Zusammenhalts innerhalb von BDO erhalten haben“, erklärt das junge Führungsteam.



Adresse und Kontaktdaten:

BDO Kärnten GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Paradeisergasse 12/3

9020 Klagenfurt am Wörthersee



E-Mail: klagenfurt @ bdo.at

Telefon: +43 5 70 375 - 8000

Weitere Informationen finden Sie unter www.bdo.at/klagenfurt

Rückfragen & Kontakt:

BDO Austria GmbH

Carina Fuchs

Managerin Corporate Communications

carina.fuchs @ bdo.at

bdo.at