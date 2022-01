Senat der Wirtschaft setzt auf PR-Offensive

Der Senat der Wirtschaft bekommt Unterstützung von Kommunikationsexpertin Julia Ecker

Wien (OTS) - Als parteiunabhängige Unternehmensorganisation ist es Ziel des Senats der Wirtschaft als treibende Kraft bei der Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft und ökosozialen Marktwirtschaft am Wirtschaftsstandort Österreich aktiv mitzuwirken. Um die innovativen Projekte, Initiativen und das Experten Know-How vor den Vorhang zu holen wird der Senat der Wirtschaft von Kommunikationsexpertin Julia Ecker künftig unterstützt.

„Mit über 600 Unternehmen möchten wir gemeinsam über die Grenzen hinaus stets neue Denkanstöße und Lösungsansätze erarbeiten, um Werte für die Zukunft zu schaffen. Wir bieten konkretes und praxisorientiertes Know-how für UnternehmerInnen und politische EntscheidungsträgerInnen. Der Senat der Wirtschaft gilt für die Politik als Dialogpartner und ist somit als Vertreter der Wirtschaft ein wichtiger Player für unseren Wirtschaftsstandort. Es freut mich daher besonders, dass uns nun eine erfahrene Expertin, die die Tools der PR-und Kommunikation beherrscht, bei der Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkerweiterung unterstützt", so Hans Harrer, Vorstand des Senats der Wirtschaft.

„Gerade in Zeiten wie diesen ist es für mich eine große Herausforderung eine werte- und zukunftsorientiere Organisation mit meiner Expertise dabei zu unterstützen, von einer breiten Öffentlichkeit noch mehr wahrgenommen zu werden. Besonders spannend ist für mich der ethische Aspekt des nachhaltigen Wirtschaftens, da sich der Senat an den Richtlinien der SDGs orientiert und jährlich den SDG-Award an vorbildhafte Unternehmen, Gemeinden, Start-Ups etc. vergibt“, freut sich Julia Ecker, selbstständige Kommunikationsberaterin und Netzwerkerin mit den Schwerpunktbereichen Gesundheit, Wirtschaft und Recht.

Über Senat der Wirtschaft:

Der Senat der Wirtschaft ist als parteiunabhängige Unternehmensorganisation eine treibende Kraft zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft und einer globalen Ökosozialen Marktwirtschaft. Er bietet konkretes und praxisorientiertes Know-how für UnternehmerInnen und politische EntscheidungsträgerInnen in den Bereichen Wirtschaft, Ökologie, Bildung und Gesundheit.

www.senat.at

Über Mag. Julia Ecker

Seit mehr als 10 Jahren ist Julia Ecker in der Kommunikationsbranche tätig. Die 1987 geborene Wienerin kennt daher die richtigen Kommunikationsformeln und -kanäle und ist eine gefragte Netzwerkerin. Ihre Expertise resultiert in erfolgreicher Kommunikationsarbeit, Projektentwicklung und Netzwerkerweiterung für ihre Kunden.

www.juliaecker.at

