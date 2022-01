WKÖ-Spitze zur Impfpflicht: „Erfreulich, dass Vorschläge aufgegriffen wurden“

Wirtschaft unterstützt den vorliegenden Entwurf

Wien (OTS) - „Impfen ist nachweislich der beste und einzig wirksame Schutz vor Hospitalisierung und Intensivbehandlung. Es ist erfreulich, dass jetzt bei der Umsetzung der geplanten Impfpflicht die Vorschläge der Wirtschaftskammer aufgegriffen und eine praktikable Form und ein geeigneter Zeitplan gefunden wurden“, sagen Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) sowie Karlheinz Kopf, Generalsekretär der WKÖ. Die Bundesregierung reagiere damit auf wesentliche Stellungnahmen in der Begutachtung und fokussiere damit bei diesem sensiblen Thema auf eine rechtlich und technisch gute Umsetzung des Projekts.



„Diese Art der Umsetzung gibt Ungeimpften in einer Eingangsphase Zeit, die Impfung nachholen zu können. Sie gibt den umsetzenden Stellen die notwendige Vorbereitungszeit, die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Und sie bietet durch die gewählte Form der rechtlichen Verankerung jene Flexibilität, die verfassungsrechtlich geboten und angesichts der virologischen und medizinischen Entwicklung notwendig erscheint“, so die WKÖ-Spitze abschließend.(PWK016/DMC)



