Alte Feinde, neue Folge – die „Vorstadtweiber“

Fortsetzung der sechsten und letzten Staffel des ORF-1-Serienhits am 17. Jänner

Wien (OTS) - Nächste Folge nach dem starken Auftakt mit 621.000 Zuschauerinnen und Zuschauern! Die „Vorstadtweiber“ Maria Köstlinger, Nina Proll, Ines Honsel und Hilde Dalik laufen wieder zu Hochform auf, wenn am ORF-1-Serienmontag, dem 17. Jänner 2022, um 20.15 Uhr eine neue Folge der abschließenden sechsten Staffel der ORF-Erfolgsproduktion auf dem Programm steht – denn am Ende holt einen alles ein! Und so begeben sich die einen auf die Spuren ihrer Kindheit, versuchen es die anderen mit totaler Überwachung und gehen wieder andere auf Verbrecher/innen-Jagd.

Mehr zum Inhalt - Folge 52:

Mit u. a. Maria Köstlinger, Nina Proll, Ines Honsel, Hilde Dalik, Bernhard Schir und Juergen Maurer sowie Simon Schwarz und Thomas Stipsits in Episodenrollen; Regie: Mirjam Unger

Als Raouls (Faris Rahoma) Leiche auftaucht, treffen die Vorstadtweiber einander zum Krisen-Meeting und überlegen ihre nächsten Schritte.

Nicoletta (Nina Proll) befreundet sich mit ihrer neuen Nachbarin Jelena (Valery Tscheplanowa) und deren Cousine Olga (Karina Sarkissova), die im Verborgenen ihre Fäden spinnen. Anatol (Wolfgang Pissecker) schult Sonias (Ines Honsel) Cicisbeo Timo (Peter Marton) ein und möchte über jeden Schritt seiner Freundin informiert werden. Währenddessen trifft sich Hadrian (Bernhard Schir) mit einer alten Bekannten. Journalistin Priska (Alma Hasun) soll Wallys (Maria Köstlinger) Schwester ausfindig machen, doch die junge Frau hat eigene Pläne, wenn es um Hadi geht. Georg (Juergen Maurer) geht in seiner Rolle als Hypochonder vollkommen auf, als ihn eine tragische Diagnose um sein Leben bangen lässt, während am Friedhof ein alter Freund scheinbar von den Toten auferstanden ist.

Die komplette sechste „Vorstadtweiber“-Staffel ist schon jetzt vorab auf Flimmit verfügbar. Alle bisherigen Staffeln gibt’s darüber hinaus ebenfalls zum Binge-Watchen auf flimmit.at.

