Ferienspaß im Museum Niederösterreich

Semester-Aktion von 5. bis 13. Februar

St. Pölten (OTS) - Die schlaue Museums-Eule Poldi lädt Kinder und Familien in den Schul-Semesterferien von 5. bis 13. Februar zu jeder Menge Winterspaß ein. In diesem Zeitraum gibt es täglich wechselnde Kreativstationen von 13 bis 17 Uhr mit funkelnden Schneeflocken, flatternden Schnee-Eulen, winterlichen Fensterbildern, bunten Broschen, flauschigen Eisbären, kuscheligen Schneemännern, Plastikflaschen-Pinguinen oder immergrünen Schneeglöckchen. Täglich um 14 Uhr finden Familienführungen abwechselnd durch das „Haus der Geschichte“ und das „Haus für Natur“ statt. In dieser Woche hat das Museum zusätzlich am Montag, 7. Februar, geöffnet. In die Semesterferien fällt auch der „Sonntag im Museum“. Bei der Kreativstation wird am diesem Tag ein kleiner Schlitten gebastelt.

Für junge Forscherinnen und Forscher von sieben bis zwölf Jahren bietet die Museumsakademie für Kids von 8. bis 11. Februar jeweils um 10 Uhr täglich wechselnde Workshops, die sich heuer passend zur Sonderausstellung „Wildnis Stadt“ um Wildtiere im Winter drehen. So werden etwa Verhaltensweisen von Tieren im Winter besprochen, tierische Stadtwohnungen gesucht, das Leben im winterlichen Wasser beobachtet oder Spuren im Schnee analysiert. Auch in dieser Woche findet natürlich um 14 Uhr der „tierische Dienstag“ mit einer Führung durch den Lebend-Tier-Bereich und „Check den Schreck“ statt. Während der gesamten Öffnungszeit des Museums gibt es den Forscher-Rucksack um 3,5 Euro im Shop für eigenständige Entdeckungstouren im Haus.

Eine Anmeldung wird erbeten unter der Telefonnummer +43 2742 90 80 90-998 oder E-Mail anmeldung @ museumnoe.at. Nähere Informationen bei der NÖ Museum Betriebs GmbH unter 0664/60499911, Mag. Florian Müller, E-Mail florian.mueller @ museumnoe.at, www.museumnoe.at.

