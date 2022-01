Impflotterie für Mitarbeitende des Wiener Hilfswerks

Wien (OTS) - Geimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wiener Hilfswerks konnten von November bis Jänner an einer eigenen Impflotterie teilnehmen und tolle Preise von Sponsoren gewinnen.

„Mit der Impflotterie möchte ich mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz und vor allem für die Impfbereitschaft bedanken“, sagt Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks. Die Pflegekräfte, Sozialarbeiter/innen, Stadtteilarbeiter/innen, Mitarbeiter/innen in der Kinderbetreuung und vielen weiteren Bereichen sind trotz der zusätzlichen Herausforderungen der COVID-19 Pandemie täglich für die Menschen in Wien da.

Von November bis Anfang Jänner konnte man sich zur Impflotterie anmelden. Die Ziehung der Gewinnerinnen und Gewinner fand am 13. Jänner 2022 statt – die Freude über die Preise ist groß: Zu gewinnen gab es Urlaubstage, Prämien, sowie Gutscheine gesponsert von Kika, Leiner, Huma Eleven und dem Autohaus Ebner. Das Wiener Hilfswerk ist den Sponsoren sehr dankbar für die zur Verfügungstellung der großartigen Preise. „Gerade in diesen Zeiten sind es die kleinen Geschenke, die Freude bereiten. Daher helfen wir ein bisschen bei den regelmäßigen Werkstattkosten aus“, so Christian Spreitzhofer vom Autohaus Ebner.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Seniorinnen und Senioren, Nachbarschaftszentren, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at

