Digitalisierung am Bauernhof – bringt mehr Tierwohl

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 22. Jänner 2022 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Wie lange kaut die Kuh, wie ist es um ihre Gesundheit bestellt, welche Temperatur hat sie, ist sie gerade fruchtbar? Für dieses Wissen müssen manche Landwirte großen Aufwand betreiben. Nicht so Peter Haring in Wettmannstätten in der Steiermark. Er hat 2014 begonnen seinen Hof Schritt für Schritt zu digitalisieren. Seine Kühe tragen sogenannte Sensor-Halsbänder, die alle wichtigen Informationen, auf sein Handy liefern. Für den Milchbauern gehen Tierwohl und Wirtschaftlichkeit durch diese Überwachungssysteme Hand in Hand. Das große Zukunftspotenzial zeigt auch eine aktuelle Studie zum Thema „Technologisierung und Digitalisierung in der Landwirtschaft“: etwa 25 Prozent der Landwirte können sich vorstellen, die Sensoren zur Tierüberwachung künftig ebenfalls einzusetzen. Vor allem die Tiergesundheit profitiert, wenn Probleme frühzeitig erkannt werden und automatische Systeme dafür sorgen, dass Tiere selbst entscheiden können, wann und wie oft sie fressen wollen oder sich bürsten lassen. Digitalisierung bedeutet einen stressfreieren Alltag für Tier und Landwirt.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 22. Jänner:

* Biomüsli - Kraftstoff für den Winter

Zwei innovative Bio-Pioniere gehen in Buchbrunn in Kärnten neue Wege im Getreideanbau und produzieren kraftspendende Müslis und an die 60 weitere Produkte.

*Fassbinder – Handwerk mit Tradition

Bereits in der 6. Generation erzeugt Familie Kirchhofer in Oberösterreich Fässer für Whiskey, Wein und Most. Wie viel Geschick es zum Binden eines Fasses braucht, zeigt eine Reportage aus Klam bei Grein.

*Pferdestärke im Wintereinsatz

Von der romantischen Kutschenfahrt, über das Schneepflügen, bis zum Holzrücken im Bregenzer Wald: Noriker-Pferde beweisen im Winter in Vorarlberg eindrucksvoll Stärke und Verlässlichkeit.

*Im Reich der Sonnenuhren

Schmieden, feilen, schleifen – beim Bau von Sonnenuhren sind Millimeterarbeit und Knowhow gefragt. „Land und Leute“ ist zu Gast in der feurigen Werkstatt eines Sonnenuhren-Schlossers in Weiten in Niederösterreich.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572