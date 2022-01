Einladung zum Online-Pressegespräch

Studie von H2-Mobility und Deloitte zur Wasserstoffmobilität

Wien (OTS) - Österreich verfolgt das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden. Neben Elektro- wird auch Wasserstoffmobilität an Bedeutung gewinnen. Das Konsortium H2-Mobility Austria hat diese Entwicklung erkannt und will bis 2030 rund 2.000 Wasserstoff-Schwerlastfahrzeuge auf die Straßen bringen.



Doch wie kann dieses ambitionierte Ziel erreicht werden? Welche ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile hat Wasserstoffmobilität? Und welche Rahmenbedingungen sollten von der Bundesregierung geschaffen werden?



Diese und weitere Fragen werden in der neuen Deloitte Studie zur Wasserstoffmobilität am Standort Österreich beantwortet.



Die Ergebnisse präsentieren und interpretieren:

Alexander Kainer

Partner, Deloitte Österreich





Rolf Dreisbach

Geschäftsführer, AVL List GmbH





Peter Umundum

Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG





Wolfram Senger-Weiss

Vorsitzender der Geschäftsleitung, Gebrüder Weiss GmbH

Online-Pressekonferenz: Studie von H2-Mobility und Deloitte zur Wasserstoffmobilität

Termin: Donnerstag, 20.1.2022, 10:00 Uhr via Microsoft Teams Meeting



Bitte um Anmeldung unter arnowshad @ deloitte.at bzw. +43 1 537 00 8556.

Datum: 20.01.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Microsoft Teams Meeting, Österreich

Url: https://deloi.tt/3K7ArIE

Rückfragen & Kontakt:

Armin Nowshad

Head of Corporate Communications

Deloitte Österreich

+43 1 537 00 8556 | arnowshad @ deloitte.at