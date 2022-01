Lotto: Dreifachjackpot mit 3,3 Mio. Euro bei Bonus-Ziehung am Freitag

2 Joker nach Doppeljackpot zu je 293.000 Euro in OÖ und Wien

Wien (OTS) - Auch am vergangenen Mittwoch ist ein Sechser ausgeblieben, und da es bereits das dritte Mal in Folge war, geht es bei der nächsten Ziehung um einen Dreifachjackpot. Und diese nächste Ziehung ist wieder einmal eine besondere, denn es handelt sich um eine Bonus-Ziehung und findet daher schon am Freitag statt. Für die „sechs Richtigen“ geht es dabei um rund 3,3 Millionen Euro, und zusätzlich werden wieder unter allen mitspielenden Tipps einmal 300.000 Euro extra ausgespielt.

Präsentiert wird diese erste Bonus-Ziehung des Jahres von Ex-Skirennfahrer Rainer Schönfelder, der den „Moderations-Slalom“ zwischen den Ziehungsgeräten in seiner gewohnt charmanter Art hinlegen wird.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es vier Gewinne mit jeweils rund 31.300 Euro. Je einer wurde in Wien und in Kärnten per Normalschein erzielt, die beiden anderen per Quicktipp in Vorarlberg bzw. über die Lotterien-App.

LottoPlus

Über einen Solo-Sechser bei LottoPlus und damit über mehr als 290.000 Euro Gewinn darf sich eine Spielteilnehmerin bzw. ein Spielteilnehmer aus Kärnten freuen. Der Gewinn glückte mit dem elften von 20 Tipps auf einer Quicktipp-Quittung. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Der Doppeljackpot beim Joker wurde zweimal erfolgreich in Angriff genommen. Ein Lotto Schein aus Oberösterreich und ein EuroMillionen Schein aus Wien trugen die richtige Joker Zahl und auch das angekreuzte „Ja“ zum Joker. Dies machte sich für beide Gewinnerinnen bzw. Gewinner mit jeweils mehr als 293.000 Euro bezahlt. Ein Weiterer EuroMillionen Schein aus Oberösterreich trug zwar auch die richtige Joker Zahl, allerdings fehlte darauf das Kreuzerl beim „Ja“.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12. Jänner 2022

3fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 2.423.879,91 - 3,3 Mio. warten 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 31.287,80 64 Fünfer zu je EUR 2.133,20 241 Vierer+ZZ zu je EUR 169,90 4.374 Vierer zu je EUR 52,00 6.380 Dreier+ZZ zu je EUR 16,00 76.643 Dreier zu je EUR 5,30 228.443 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 9 29 30 32 38 Zusatzzahl 14

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12. Jänner 2022

1 Sechser zu EUR 290.206,60 49 Fünfer zu je EUR 1.387,20 2.623 Vierer zu je EUR 23,10 45.404 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 8 17 31 34 36 40

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12. Jänner 2022

2 Joker EUR 293.160,80 12 mal EUR 8.800,00 114 mal EUR 880,00 1.047 mal EUR 88,00 10.360 mal EUR 8,00 100.798 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 0 2 1 2 1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at